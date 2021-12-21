ЛДПР в Омске подводит итоги года

Координатор Омского отделения ЛДПР Максим Макаленко.

- Максим Игоревич, под Новый год принято подводить итоги. Расскажите, чем 2021 год был знаменателен для Омского отделения ЛДПР?

- Одним из самых знаменательных событий были выборы, которые прошли в сентябре этого года. Я в них участвовал и как кандидат в Государственную думу по одномандатному округу, и как кандидат в Законодательное собрание по партийным спискам. Это большой опыт, который дает все более глубокое понимание ситуации в регионе изнутри политических процессов. Итоги выборов показали запрос общества на решение различных проблем, с которыми мы солидарны.

Если анализировать результаты этих выборов, могу сказать одно: на тех участках, где были наблюдатели, результат ЛДПР выше 13 процентов. Например, Любинский район при голосовании по партийному списку за ЛДПР на многих участках дал до 5%, а там, где были наблюдатели, - 13-14%. Такого просто не может быть! В частности, наша команда побывала во всех деревнях Любинского района, были на встречах с избирателями, покажите мне еще одного кандидата, который сделал это! А кто-то случайно или не случайно оказался первым в списке и получил чудесным образом 11%. Это создает определенное недовольство. Как вывод - за проведением выборов должны пристально следить как представители партий, так и сами избиратели, чтобы у заинтересованных в фальсификациях лиц не было ни единого шанса присвоить себе нечестную победу.

- Одной из животрепещущих тем уходящего года для многих из нас остается пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Насколько, по-вашему, оправданы ограничительные меры, в частности введение QR-кодов?

- На бумаге все меры борьбы с коронавирусом звучат нормально, а когда дело доходит до реализации, возникают большие сложности. Очень много примеров, когда сами чиновники создают недоверие к власти и провоцируют ситуацию с ограничительными мерами.

Если ковид - это такая серьезная болезнь, зачем проводят массовые мероприятия, где участвуют чиновники высокого ранга и ни на ком из них нет масок? Власть сама создает вопросы к этой ситуации. Если бы не было таких проявлений, люди бы по-другому относились к ограничениям, вакцинации и QR-кодам.

ЛДПР и ее лидер изначально занимали жесткую позицию, что вакцинироваться нужно. Думаю, большинство людей это тоже поняли.

Если говорить про QR-коды, то я считаю, что власть на местах пока не способна обеспечить необходимые условия для их введения, все это приведет к очередям и недовольствам. QR-код - это по сути прививочный сертификат. Как айтишник я понимаю, что все теории заговора насчет него и опасения по поводу того, что с его помощью за нами будут следить, беспочвенны. Почему-то никто не думает о том, что возможность отслеживать каждого из нас давно есть, и это не QR-код. У каждого из нас есть паспорт с уникальным номером. За этим номером закреплен чип, который вы носите с собой в виде сим-карты вашего телефона. У каждого есть банковская карта, по которой уже можно отследить всю нашу активность. Этого вполне достаточно заинтересованным структурам, чтобы отследить всю информацию о человеке. Зачем же бояться QR-кода, который никаких сведений ни о чем подобном не несет?

- Очень многих волнует проблема безопасности детей из-за участившихся случаев, когда ученики приходят в школу с оружием. Что нужно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций?

- Я отец двоих детей и прекрасно понимаю всю важность проблемы и неоднократно высказывался по этому поводу. Все, у кого есть дети, понимают, что с утра или вечером детский сад или школа - это проходной двор. Любой человек может туда зайти и выйти. Организовать контроль за этим процессом несложно. Достаточно разработать регламенты, инструкции и изменить схему работы. Во многих городских школах я видел металлоискатели, но нигде не заметил, чтобы они работали. Можно ли это изменить? Можно. Нужны ли на это деньги? Нет. Необходимо снабдить всех преподавателей тревожными кнопками, охрану этих учреждений доверить обученным сотрудникам Росгвардии, а не вахтерам, которые в любой сложной ситуации не остановят человека с оружием.

Большая проблема - видеонаблюдение. Нет нормального наблюдения по периметру, в коридорах. Я считаю, что в будущем мы должны прийти к появлению систем видеонаблюдения в классах, чтобы родители могли подключиться и видеть происходящее на уроках.

Кроме того, простой, но действенной задачей мог бы стать объезд сотрудников полиции школ и детских садов.

И конечно, важно решать задачу противодействия буллингу. Для этого нужно снабдить школы психологами, увеличить зарплату им и учителям, чтобы замотивировать их. Сейчас оклад учителя - 8500. О чем здесь можно говорить?

Особое внимание нужно уделять настройке гаджетов своих детей. Сегодня родители не понимают, как это сделать, чтобы была возможность следить за историей его просмотров, за соцсетями. С командой Омского регионального отделения ЛДПР: мы занимаемся разработкой подобных рекомендаций, а также наметили проведение обучающих семинаров на эти темы для многодетных мам.

- 15 декабря в Омске избрали нового мэра. Каково ваше мнение как горожанина, общественного деятеля, политика о том, что необходимо сделать в городе, чтобы изменить жизнь омичей к лучшему?

- Лично с новым мэром я незнаком. Но могу сказать, что мне жаль любого человека, который работает в исполнительной власти, будь то мэр или глава района. Поэтому я хочу пожелать новому мэру удачи, терпения, везения и денег в бюджете. В Омске очень много задач. Я бы обратил внимание на окраины города, на экологию, демографию. Большое внимание надо уделять благоустройству и созданию новых рабочих мест.

- Что бы вы пожелали омичам и жителям области в наступающем Новом году?

- Почаще улыбаться, потому что у нас город с пессимистическим настроем. Все считают, что жить в Омске плохо, все куда-то стремятся уехать, хотя расстояния сейчас не играют роли для карьеры. Можно работать дистанционно. Поэтому хочу пожелать, чтобы настрой у наших земляков стал более позитивным, чтобы люди в будущем году были более политически активны, отчаянно отстаивали свои интересы, поменьше болели и не думали о плохом. Задача Омского отделения партии - разработка новых решений, которые могли бы дать повод для нового витка развития нашего города и области. Добра, мира и терпения к тому, что происходит!

Фотоматериал предоставлен пресс-службой Омского отделения партии ЛДПР.