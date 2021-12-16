Иммунитет отвечает всем

В исследовании не принимали участие люди с серьезными хроническими заболеваниями, например, онкологией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожалуй, главным событием уходящей недели стало сообщение от специалистов лабораторной службы «Хеликс» и Военно-медицинской академии имени Кирова. Они во всеуслышание объявили результаты всероссийского исследования, получившего название «Отклик». Главной целью было понять, как именно вырабатывается иммунитет и антитела IgG у людей, перенесших COVID-19. Наблюдали за здоровьем почти полуторы тысячи человек. Это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет, перенесшие COVID-19 в легкой, бессимптомной, среднетяжелой или тяжелой форме.

- Совместный проект лабораторной службы Хеликс и военно-медицинской академии – одно из первых, наиболее масштабных и продолжительных исследований гуморального иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции. Зарубежные и отечественные исследования по изучению иммунитета к COVID-19 в основном проводятся у пациентов, получающих стационарное лечение и перенесших заболевание в среднетяжелой и тяжелой форме. Информации о состоянии гуморального иммунитета у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме, пока недостаточно. Поэтому выводы и практические рекомендации проекта «Отклик» внесут значимый вклад в изучение новой глобальной проблемы и борьбу с пандемией, – отметил генеральный директор лабораторий Юрий Андрейчук.

Крепче – у женщин и пожилых

Основные выводы исследования такие. Иммунный ответ есть у всех. Людей без антител врачи не выявили. Это радует.

При легких формах заболевания динамика выработки антител зависит от пола и возраста. У женщин старшей возрастной группы концентрация антител становится выше концу 6-го месяца от начала заболевания. У мужчин, особенно у молодых, всё наоборот: в промежутке между тремя и шестью месяцами от нала заболевания количество антител значительно падает.

- К 180-м суткам от момента болезни этой группе мы рекомендуем рассмотреть вопрос о вакцинации, - посоветовал врач военно-медицинской академии имени Кирова Владимир Салухов.

Женщинам рекомендовано в этот период времени перед вакцинацией провести сначала иммунологический анализ крови. Возможно, по показаниям количества антител, вакцинация не потребуется вовсе.

Но такой вывод не свойственен тем, кто переносил COVID-19 в тяжелой форме. В этом случае у мужчин и женщин антитела вырабатываются почти одинаково и не зависят от пола пациентов. В этой части – всё именно так, как нам говорили и раньше. Чем тяжелее протекала болезнь, тем больше был на неё иммунный ответ организма. В соответствии с этим факторы, определяющие более тяжелое течение заболевания – ожирение, нарастание С-реактивного белка, количество дней лихорадки и кислородотерапии – также приводят к более высокой выработке антител.

Если пациентам к тому же во время лечения кололи гормональные лекарства, это группа медицинских препаратов глюкокортикоидов, иммунный ответ получается сильным и устойчивым. В течение полугода после болезни такие пациенты не нуждаются в контрольных анализах на количество антител.

Омский минздрав пока не прокомментировал обнародованные данные и информацию о том, как они могут быть использованы в схеме лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.