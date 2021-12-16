Кто присматривает за вашей квартирой, когда вас нет дома?

Что на свете всех умнее или квартира всегда на связи

В услугу «Видеонаблюдение» входит как сам сервис видеонаблюдения, так и камеры с инфракрасной подсветкой в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения. Отслеживать все события, которые происходили и происходят дома в ваше отсутствие, можно из любой точки мира со своего смартфона. Так что ваша квартира будет всегда на связи.

С приложением можно оперативно реагировать на непредвиденные события, просматривая, что происходит дома. Делать это можно в прямой трансляции или уже в записи с камер, которые установлены в квартире. Сервис облачного видеонаблюдения позволяет получать моментальные push-уведомления о происходящем: любое движение, звук, пересечение линии, перекрытие обзора не останется без внимания. А если ничего не происходит, но вот как-то неспокойно, то всегда можно включить онлайн-трансляцию и даже перемотать на нужное время. Услуга позволяет безопасно хранить записи в облаке от 7 до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа.

А еще сервис облачного видеонаблюдения настолько умен, что вы сможете контролировать потребляемый камерой интернет-трафик, регулировать ширину потока, выбирать качество видео и настраивать оповещения.

Один дома под присмотром или какие еще преимущества

Оставить свою квартиру и уехать, например, отдыхать или отмечать Новый год достаточно тревожно. Но еще тревожнее, когда уже в обычные дни веселятся одни дома дети или скучают по вам домашние питомцы. В этих ситуациях залогом спокойствия и уверенности послужит возможность в любой момент подключиться и смотреть, чем заняты домочадцы: не перевернули ли дети весь дом и что делает в одиночестве любимая собака. Сервис пока разве что не позволяет читать мысли, но технологии продолжают развиваться, и кто знает…

Зато очень удобно, что технология дает возможность записывать, сохранять и скачивать на ваше устройство фрагменты с камер - так называемые клипы. А если вам важно мнение, например, супруга о происходящем, то всегда можно поделиться ссылкой на прямую трансляцию.

А что, если…

Не сомневайтесь, что даже в момент боя курантов специалисты из технической поддержки «Ростелекома» будут на связи и окажут помощь, если что-то пойдет не так. Ведь техподдержка работает в круглосуточном режиме 24/7. Так что даже у самых затейливых злоумышленников, которые решили, например, под шум петард реализовать свои коварные планы, практически нет шансов, если вы успели подключить умное видеонаблюдение «Ростелекома».