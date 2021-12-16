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Общество16 декабря 2021 5:00

Кто присматривает за вашей квартирой, когда вас нет дома?

Как обезопасить квартиру на праздники? Для многих омичей этот вопрос уже давно снят. Ведь куда бы они ни отправились отмечать Новый год, их имущество будет в безопасности под прицелом умного видеонаблюдения от «Ростелекома».
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Что на свете всех умнее или квартира всегда на связи

В услугу «Видеонаблюдение» входит как сам сервис видеонаблюдения, так и камеры с инфракрасной подсветкой в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения. Отслеживать все события, которые происходили и происходят дома в ваше отсутствие, можно из любой точки мира со своего смартфона. Так что ваша квартира будет всегда на связи.

С приложением можно оперативно реагировать на непредвиденные события, просматривая, что происходит дома. Делать это можно в прямой трансляции или уже в записи с камер, которые установлены в квартире. Сервис облачного видеонаблюдения позволяет получать моментальные push-уведомления о происходящем: любое движение, звук, пересечение линии, перекрытие обзора не останется без внимания. А если ничего не происходит, но вот как-то неспокойно, то всегда можно включить онлайн-трансляцию и даже перемотать на нужное время. Услуга позволяет безопасно хранить записи в облаке от 7 до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа.

А еще сервис облачного видеонаблюдения настолько умен, что вы сможете контролировать потребляемый камерой интернет-трафик, регулировать ширину потока, выбирать качество видео и настраивать оповещения.

Один дома под присмотром или какие еще преимущества

Оставить свою квартиру и уехать, например, отдыхать или отмечать Новый год достаточно тревожно. Но еще тревожнее, когда уже в обычные дни веселятся одни дома дети или скучают по вам домашние питомцы. В этих ситуациях залогом спокойствия и уверенности послужит возможность в любой момент подключиться и смотреть, чем заняты домочадцы: не перевернули ли дети весь дом и что делает в одиночестве любимая собака. Сервис пока разве что не позволяет читать мысли, но технологии продолжают развиваться, и кто знает…

Зато очень удобно, что технология дает возможность записывать, сохранять и скачивать на ваше устройство фрагменты с камер - так называемые клипы. А если вам важно мнение, например, супруга о происходящем, то всегда можно поделиться ссылкой на прямую трансляцию.

А что, если…

Не сомневайтесь, что даже в момент боя курантов специалисты из технической поддержки «Ростелекома» будут на связи и окажут помощь, если что-то пойдет не так. Ведь техподдержка работает в круглосуточном режиме 24/7. Так что даже у самых затейливых злоумышленников, которые решили, например, под шум петард реализовать свои коварные планы, практически нет шансов, если вы успели подключить умное видеонаблюдение «Ростелекома».

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