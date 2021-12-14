В чью пользу недвижимость?

Возможно, платить за недвижимую собственность многим придется больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменения в сфере оформления недвижимости, которые будут действовать с нового 2022 года, так или иначе коснутся всех без исключения, кто владеет объектами недвижимости или земельными участками.

Ранее кадастровая оценка проходила один раз в четыре года, но было решено, что в 2022 году проведут ее одновременно во всей стране. Омск не стал исключением. Экспериментальную оценку недвижимости омское управление Росреестра успело выполнить в уходящем году. Каковы итоги – читайте в нашем интервью. На вопросы отвечает начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Евгений Кочергин.

- Для чего в 2021 году была проведена кадастровая оценка всей имеющейся в регионе недвижимости?

- Дело в том, что предыдущие данные, которые мы собирали 10 лет назад, несколько устарели. Существующий норматив предписывает нам проводить кадастровую оценку вообще каждые пять лет. Таким образом, мы обновили базу, которая используется, например, в сфере налогообложения. Плюс наши специалисты внедряли новые методики оценки. Этот шаг тоже продиктован временем, изменились подходы к оценке.

- Какими силами проводилась эта предварительная оценка?

- Силами нашего управления.

- На что могут повлиять новые данные? Как это отразится на гражданах?

- Как уже сказал, на налоги, выкупные, арендные отношения и т.д.

- Сколько всего объектов недвижимости в регионе?

- Чуть больше двух миллионов. Это земельные участки и объекты капитального строительства, их примерно 1 миллион и 345 тысяч. И 20-30 тысяч объектов – не учтенные ранее. Не только дома и квартиры, но и части, например, газопроводов, пристройки, гаражи и проч.

- Это уже вторая глобальная кадастровая оценка в регионе. Мы думали, что после первой всё закончится, но это не так. Почему процесс движется дальше, с какой целью?

- Во-первых, кадастровая оценка недвижимости, в отличие от инвентаризационной цены, приближает объект к рыночным условиям, которые постоянно меняются, насколько мы сами можем судить. Во-вторых, рынок постоянно движется, мы все знаем, как подскочила в цене недвижимость за период двух последних лет.

- Для обывателей это стремление к реалиям рынка, наверное, ударит по карману, та же оплата налогов на собственность, видимо, вырастет?

- Возможно, но есть и обратная сторона процесса. Если вас затопят, вам же будет интереснее, когда испорченное имущество адекватно оценят, и вы же получите адекватное возмещение нанесенного ущерба.

- Мы все помним, когда в 2015-2016 годах многим дачникам стали приходить уведомления об уплате земельного налога на фантастические суммы, вместо 3-5 тысяч рублей в год – в 100-200 тысяч. Как этого избежать?

- Оспаривать кадастровую стоимость в индивидуальном порядке. Только так. По крайней мере, если вы категорически не согласны с итогом и выводами оценки. Сначала в досудебном порядке. Кадастровая стоимость устанавливается согласно характеристикам из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Чтобы оценка была достоверной и справедливой, Росреестр рекомендует гражданам и юридическим лицам удостовериться, что данные актуальные. Бесплатно ознакомиться со сведениями нужно с помощью публичной карты Росреестра или сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Для этого необходимо зайти на официальный сайт pkk.rosreestr.ru и ввести кадастровый номер участка. Выйдут все необходимые характеристики – площадь, категория и вид разрешенного использования.

Если обнаружили несоответствие сведений, то необходимо обратиться с заявлением об исправлении технической ошибки или об уточнении характеристик в МФЦ. Предоставить документы, подтверждающие вашу правоту. Сразу в суд идти не обязательно. С иском обращаететсь в суд, если вам отказали в переоценке.

- Приведите пару примеров для наглядности. С чем конкретно может не согласиться собственник и это реально учтется?

- Например, он уменьшить рыночную стоимость за счёт независимой оценки привлеченного эксперта. Или актуализировать данные по году строительства здания – здесь бывают ошибки. Или, например, у вас стены деревянные, а в ЕГРН указано, что кирпичные.

Мнение юриста Юрия Кобзева:

- Стоит подумать о целесообразности возможного оспаривания. В каждом конкретном случае все зависит от возможной налоговой экономии и предполагаемых расходов на оспаривание кадастровой стоимости. Учтите, что новая кадастровая стоимость будет действовать до следующей государственной кадастровой оценки, которая проходит, в основном, каждые пять лет.

Важно, что иск вами может быть подан также в течение пяти лет со дня оценки и внесения сведений в ЕГРН. И если на момент обращения в суд стоимость объекта недвижимости в ЕГРН уже изменилась, то оспаривать предыдущую стоимость уже нельзя.

Суды, как правило, благосклонны к заявителям, и процент решений в пользу истца, вынесенных судами, выше, чем при внесудебном оспаривании. Например, в 2019 году было внесено 96% положительных решений.