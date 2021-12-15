«В любом спорте можно оставаться женщиной»: Омичка стала бронзовым призером чемпионата мира по тяжелой атлетике

Омичка показала хорошие результаты на мировых соревнованиях. Теперь она рассчитывает попасть в олимпийскую сборную. Фото: Инстаграм Ольги Тё

Накануне прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкенте. На нем отличилась омская спортсменка Олька Те, показавшая хорошие результаты. Девушка подняла суммарно 218 килограммов, 100 в рывке и 118 в толчке. С такими результатами она заняла третье место среди спортсменок в весовой категории до 79 килограммов. В этом году Ольга уже выступила довольно успешно на чемпионате Европы. Ольга завоевала сначала серебряную медаль, но после проверки на допинг золотую медалистку исключили, и Ольга официально стала чемпионкой Европы. Сама спортсменка отметила, что на чемпионате Европы она выступила хуже, чем могла бы. К чемпионату мира она готовилась, анализируя ошибки предыдущего выступления.

- Когда я увидела первые заявочные там, суммы были по 225 килограммов, то подумала, что мало вероятно покажу результат на медаль. Но потом откинула эти мысли. Несмотря на конкуренцию, нужно было поднять свой вес. Я ведь готовилась для этого, - рассказала о соревнованиях Ольга.

Девушка сделала на соревнованиях 5 удачных подходов из 6. Этого оказалось достаточно, чтобы бороться за медаль. Сейчас Ольга Те подала документы на получение звания залуженного мастера спорта. Как отметил тренер девушки, если это произойдет, то смогут претендовать на попадание в сборную на ближайшей олимпиаде. Тренирует Ольгу ее отец, Сергей. И он отмечает, что быть одновременно и тренером, и отцом – сложная задача.

- Спорт высоких достижений – эта сумасшедший труд. Это часто и лишения. У нас был такой пример. Летом мы с семьей отдыхали в Исилькуле, а Оле предстояло сразу осенью соревноваться. Нам пришлось отправить ее на тренировки, а самим остаться отдыхать. Как тренер я понимаю, что это необходимо, а вот как родителю принять такое очень тяжело. Поэтому многие тренера отказываются тренировать собственных детей, - рассказал Сергей.

Несмотря ни на что семье Те удается показывать высокие результаты в тяжелой атлетике. Свой путь в спорте Ольга начала со спортивной гимнастике. Именно туда ее отдали родители в детстве, но постепенно она сама захотела попробовать силы в тяжелой атлетике.

- Все члены семьи занимались тяжелой атлетикой. Я часто приходила после спортивной гимнастики к папе в зал и наблюдала, как папа тренирует брата, маму и других спортсменов. Конечно, мне хотелось попробовать. Точно не было такого, что меня заставляли родители, я просто пришла и сказала: «Папа, я хочу попробовать». А он не стал отказывать, - рассказала Ольга о том, почему выбрала такой вид спорта.

В своем Интсаграме Ольга показывает, что женственной можно оставаться даже добиваясь больших успехов в тяжелой атлетике. Фото: Инстаграм Ольги Тё

Оля активно ведет свой инстаграм. У девушки уже более 11 тысяч подписчиков, которые ее постоянно поддерживают.

- Во время чемпионата мне постоянно писали подписчики, что болеют за меня, следят за трансляциями и верят в победу. Это очень большая поддержка, очень подбадривает. А с другой стороны ты понимаешь, что не можешь подвести людей. Всегда говорю подписчикам спасибо за поддержку, это очень мотивирует, - рассказывает о своем общении с подписчиками Ольга.

В блоге девушки помимо тренировок и спорта есть посты на отвлеченные темы, где сама Ольга раскрывается с другой стороны, показывает обычную жизнь. В нашем понимании за тяжелоатлетками закрепился прочный стереотип: они не женственные и больше похожи на мужчин. Ольга на собственном примере развенчивает эти мифы и помогает другим девушкам, которые уже занимаются тяжелой атлетикой или только хотят попробовать, не стесняться себя.

- Многие думают, что если девушка штангистка, то она почти мужик. Но каждый раз я думаю, если люди посмотрят на меня, они сразу поймут, что это вообще не так. В любом виде спорта нужно и можно оставаться женщиной, будь то тяжелая атлетика или художественная гимнастика. Да, у нас могут быть разные телосложения, но все мы девочки. Если я оденусь не в спортивную одежду, то люди могут и не понять, что я спортсменка, - рассказала о своем отношении к стереотипам Ольга.