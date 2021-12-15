Сегодня мэром Омска официально стал директор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест

Депутаты почти единогласно проголосовали за Сергея Шелеста. Фото: Ксения УГЛАНОВА

В Омске, наконец, опредлли кандидатуру нового мэра. Им стал директор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест. Предположения о том, что именно он станет новым мэром Омска, были почти сразу после отставки Оксаны Фадиной. Но тогда сам Сергей Шелест уклончиво отвечал на вопросы журналистов. Он долгое время не подавал документы и стал кандидатом на пост мэра почти в последний день приема документов избирательной комиссии.

На этапе собеседований у Шелеста появился конкурент, глава Марьновского района Аркадий Ефименко. Сразу после подачи документов Сергей Шелест рассказал «КП-Омск», что не считает себя основным кандидатом, но судьба распорядилась иначе.

Сегодня, 15 декабря, как и планировалось, прошло заседание Городского совета, на котором депутаты выбрали мэра. Оба кандидата повторно представили программы по развитию города. Как отметили члены избирательной комиссии, они подробно изучили программы всех кандидатов, которые их представили. В некоторых из них депутаты усмотрели популистские посылы, другие показались недостаточно убедительными. Но вот программа Сергея Шелеста, в которой он сделал акцент на пяти принципах развития города, показалась обстоятельной и логичной большинству депутатов.

Большинство голосов отдали именно за кандидатуру Сергея Шелеста. Из 28 присутствовавших депутатов за него отдали голоса 27. Голосовать за нового мэра депутаты решили поименно, это значит, что отдать свой голос можно было лишь однажды. Так как Шелест собрал практически все голоса присутствующих, кандидатуру Ефименко даже не стали выносить на голосование. Чисто технически за него смог бы проголосовать только один человек.

Пока о планах действий Сергей Шелест не рассказывает. Но вот пять принципов, которых он собирается придерживаться в своей работе на посту мэра:

1. Активно реализуем национальные проекты

2. Создаем современное, удобное и безопасное городское пространство

3. Повышаем привлекательность общественно-деловых пространств

4. Предлагаем новый уровень социальных услуг

5. Используем результативную управленческую модель

Как эти направления будут изменяться омичи смогут наблюдать со следующего года. Официально полномочия новый мэр примет 12 января 2022 года в концертном зале Филармонии.