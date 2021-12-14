Говорить о введении QR-кодов в омском транспорте пока преждевременно

Все переговоры с крупными инвесторами Александр Леонидович всегда ведет лично. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков провел итоговую пресс-конференцию в 2021 году. Глава региона почти два часа отвечал на вопросы журналистов. Предлагаем вниманию читателей самые интересные фрагменты беседы.

О введении QR-кодов

- QR-коды - это была необходимая мера. Иначе бы бизнес просто закрыли. Мы говорили о том, что транспортные компании и люди должны быть готовы к введению кодов, - сказал омский губернатор. - Главный вопрос в том, можем ли мы снизить заболеваемость, не принимая жестких мер. И сегодня мы видим, что вышли на плато, даже сняли ряд ограничений. Пошло снижение заболевания. Пока говорить о введении QR-кодов в транспорте на уровне региона преждевременно.

О борьбе минздрава с ковидом

- Омская система здравоохранения сегодня устойчива. Больных в сутки было меньше в прошлом году, и система дала сбой - привозили людей на скорых к дверям минздрава. Сегодня такой ситуации нет, врачи справляются. Представьте, раньше вызовов скорой помощи в среднем было 900, сейчас — 1 300. Представляете, какая колоссальная нагрузка? Но минздрав научился работать эффективно.

Об оттоке населения

- Остановить миграционные процессы сложно. Предприятия, которые раньше имели по 10 тысяч рабочих мест, имеют 1500-2000. Наша задача - привлекать инвестиции. Мы сегодня делаем всё, чтобы в регион приходили деньги, и на них создаём условия, чтобы из области не уезжали наши люди. Это наша главная задача, которую сегодня реализуют правительство региона, органы местного самоуправления вместе с федеральным центром.

Об экологии

- Вспомните 2017 год, никто не понимал, кто должен контролировать какие выбросы. Уже сделан единый центр министерства природы. Начали понимать, кто что производит, кто и что выбрасывает в воздух. Сегодня УГМС или минприроды получили данные по выбросам - сигнализируют Росприроднадзору. Они вместе с прокуратурой выезжают на место, проверяют. Сегодня у нас три центра мониторинга, есть база.

О самом тяжелом моменте за 4 года

- Это 2020 год, когда весь мир столкнулся с ковидом, когда мы не понимали, что нас ждет. Не было масок, респираторов, ИВЛ, лекарств. Когда были первые смерти, было страшно. Я разговаривал с руководителями крупных предприятий, и они говорили: «Если не запустить работу, сотням сотрудников будет нечем кормить свои семьи».

Ну и, конечно, сложно было осенью 2020 года. Когда у нас рост заболеваемости ковидом, я сам в Москве болею им – заразился по дороге из Минска в Москву. Нахожусь за тысячи километров, а в Омской области и так все напряженно. Приходилось в ручном режиме решать все проблемы, по телефону, хотя сам едва стоишь на ногах. Вот это было очень тяжело.

О вакцинации сына

- Я переболел, сам вакцинировался. И дальше буду вакцинироваться, и семья моя вакцинировалась - супруга Татьяна, обе бабушки. Будет прививка для ребенка - буду его вакцинировать, конечно. Я забочусь о его здоровье.

О якорной авиакомпании

- Я положительно отношусь к лоукостеру, к «Цитрусу». Для того, чтобы завести базовую компанию, мы работали несколько лет. В 2017 году мне сказали, что потолок пассажиропотока Омска - миллион. Я сказал «Нет», так и вышло. Мы выйдем с вами на показатель 1 млн 450 тысяч пассажиропотока.

Приход авиакомпании Red Wings, которая для нашего региона станет якорной, позволяет сделать наш аэропорт пересадочным хабом. Это нужно для того, чтобы пассажиры полетели через Омск. И самое главное, мы хотим зайти на страны Центральной Азии.

В Казахстан, Бишкек, Ташкент, Баку, Ереван. Это позволит нам связать страны Центральной Азии с Россией. С «Цитрусом» контракт пока не подписан, нам еще это предстоит сделать. Чем больше компаний будет базироваться, тем выше пассажиропоток, больше маршрутов. Помните, раньше всегда летели через Москву, а сейчас летаем напрямую.

О проблемах «Горгаза» и районов с топливом

- Это рынок. Мы к нему стремились, уходили от социализма, вот и пришли. Да, компании оказались в тяжелой ситуации. Три района пострадали из-за цен на мазут, 100 млн мы им выделили в виде помощи. По компании «Омскгоргаз» я лично общался, мы договорились о частном кредите ей, несмотря на то, что она в сложной ситуации. Газовые компании получили уже средства, мы им выделили 75 млн рублей. Я уже общался с ними, с компанией «Газпром нефть», которой нужно выделить кредит, чтобы наши жители не остались без газа. Что касается роста тарифов для населения в связи с ростом тарифов на топливо, то президент поставил задачу - не должно быть для людей резких скачков цен на энергоресурсы. Если случится скачок, нагрузку на себя возьмет правительство Омской области.

О приходе в регион крупных федеральных застройщиков

- Да, у нас есть масштабные проекты. Одни заявляют до 1 млн квадратных метров, другие - до 300 тысяч. С одной стороны, мы решаем проблему с жильем, повышаем конкурентоспособность. Нам необходима комплексная застройка жилья - со школами, детскими садами, подземными парковками. Это все может делать и «Эталон», и «Брусника». Мы сегодня в городе строим от 350 до 400 тысяч квадратных метров, а минимум должны - 700 квадратных метров. Это востребовано у омичей, но предложений нет. У нас строительная сфера работает уже на полную мощность, нужны другие застройщики. И это задел на будущее - на 3, 5 и 10 лет вперед.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Сын загадал желание, чтобы папа чаще бывал дома»

- Уделю ли я время на отдых на новогодних каникулах? Безусловно, главное желание, которое пишет мой сын - чтобы папа был чаще дома, играл с ним, – признался Александр Бурков. – Но тем не менее, стараюсь находить минуты для общения с семьей. Что касается каникул, то их, конечно, не будет. Но праздник я все же отмечу.

ВОПРОС РЕБРОМ

Какие должны быть критерии отмены QR-кодов и масочного режима?

- Не нужно говорить о критериях. У нас есть критерии - не менее 300 на 100 тысяч населения должен быть показатель по проведению тестирований, - прокомментировал губернатор. – Мы тестируем от 6 до 7 тысяч людей в сутки. Делаем это для того, чтобы мы могли на ранней стадии выявлять ковид. Появились новые штаммы. Здесь есть опасность. QR-коды позволяют защищаться от этой болезни. Специалисты говорят, что новый штамм слабее первого, но мы должны защищаться. И защита - это вакцинация.