Омичи могут получить региональную премию «Предприниматель ГОроДА»

Один из организаторов «Предприниматель ГОроДА» - региональное правительство. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Стартовал прием заявок на вторую региональную премию «Предприниматель ГОроДА». Ее победители смогут получить уникальную возможность: поучаствовать в бизнес-миссии и наставнических сессиях с менторами. Среди них будут ведущие предприниматели города и руководители крупнейших компаний. Также победители получат сертификаты на услуги по продвижению от центра «Мой бизнес». Мероприятие второй год поддерживается региональным Правительством.

Первая премия «Предприниматель ГОроДА» прошла в феврале 2021 года. Призовой фонд проекта тогда превысил 700 тысяч рублей.

- Задумывая премию в прошлом году, мы рассчитывали, что она сможет стать хорошей омской традицией, символом современного эффективного бизнеса для местных предпринимателей, и не ошиблись, – отмечает управляющий омским отделением ПАО Сбербанк Сергей Коновалов. – Для бизнеса премия – отличная возможность подвести собственные итоги года, определиться с вектором дальнейшего развития, а для организаторов – финальный аккорд в череде самых разных мероприятий для предпринимателей, которые мы провели в регионе в течение года.

Поучаствовать в премии могут как предприниматели, так и самозанятые. Для последних организаторы ввели специальную номинацию. Как рассказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко, в регионе уже более 40 тысяч зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. По ее словам, данная категория активно прирастает, а самозанятые такие же полноправные участники экономического рынка, поэтому предусмотрена специальная номинация. Всего же их будет шесть: «Эко-бизнес и бизнес в сфере социальных услуг», «Бизнес в сфере производства», «Бизнес в сфере торговли» (в том числе онлайн-торговли), «Самозанятые». Предприниматели из креативных индустрий, разработчики софта и инновационных проектов могут участвовать в номинации «Креативный бизнес и бизнес в сфере цифровых технологий». Также можно заявиться на участие в расширенной номинации «Развиваю бизнес в другой сфере».

Претенденты на премию должны заполнить короткую анкету на сайте проекта. Таким образом, предприниматели станут автоматическим участником голосования. Выявлять победителя будут омичи, голосование за лучшие проекты начнется 21 декабря на сайте премии. Омичи выберут лидера по итогам «народного» голосования.

Отбор победителей в номинациях пройдёт в два этапа – сначала экспертный совет, состоящий из амбассадоров центра «Мой бизнес», предпринимателей, руководителей организаций инфраструктуры по поддержке бизнеса, членов «ОПОРы РОССИИ», сформирует шорт-лист. Вторым и решающим этапом станет заседание наблюдательного совета премии.

ВАЖНО!

Для того, чтобы отправить заявку, необходимо заполнить анкету на сайте https://www.предпринимательгорода.рф/ до 24 января 2022 года. Итоги подведут 17 февраля 2022 года. Премия проводится по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Первая премия «Предприниматель ГОроДА» прошла в феврале 2021 года и собрала 498 участников, среди которых выбрали победителей в 7 номинациях. Более 20 тысяч омичей поддержали номинантов в голосовании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Эта премия – возможность для всех отметить значимость предпринимательства»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Текущий год для бизнеса стал таким же непростым, как и прошлый, – из-за действующих антиковидных ограничений. Это сказалось не только на собственниках, но и на каждом работнике, в целом повлияло на планы по развитию, как на уровне отдельных компаний, так и на региональном уровне. Но все-таки мы концентрировались не только на антикризисной поддержке, реализованы программы, нацеленные на развитие действующих бизнес-проектов. Премия – это возможность для власти, партнеров и организаций поддержки предпринимательства в очередной раз отметить значимость предпринимательства и его влияние на всех уровнях – от благополучия семей до вклада в развитие страны.