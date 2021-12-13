Омич похитил золотые украшения у молодой мамы и съел их

Найти грабителя помогла полицейская собака. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в полицию обратилась взволнованная омичка. Она рассказала, что ее ограбили в доме матери.

Началось все с того, что молодая мама с 3-масячной дочкой по просьбе матери пришла к ней в частный дом на улице 1-я Майкопская. Нужно было притопить печь. Пока женщина занималась разведением огня, в дверь постучали. С малышкой на руках, она отправилась посмотреть, кто это, но никак не ожидала, чем все обернется. За дверью оказался незнакомый мужчина, который сразу же схватил омичку за волосы и повалил на землю, чтобы снять украшения. Успел он сорвать с омички сережки и цепочку.

- У меня был трехмесячный ребенок на руках. Он схватил меня за волосы и вывел в ограду, сережки снял. Ребенка вырвал из рук, держит за капюшон. Я говорю: «Что ты делаешь? Отпусти! Она задохнется». Я ребенка выхватила, а он меня за волосы между коленей зажал, попробовал снять обручальное кольцо, но тут я его укусила. Грабитель меня отпустил и я смогла заползти в ограду к соседу, - рассказала о произошедшем женщина.

Грабитель, конечно, сбежал. К поискам полиция решила привлечь служебную собаку. У ограды потерпевшей нашли шапку, предположительно принадлежавшую грабителю, по ней собака и взяла след. Найти преступника удалось быстро, он прятался в одном из домов на соседней улице. Когда мужчина увидел полицейского с собакой, попытался спрятаться внутри, но не смог. Краденые украшения все еще были при нем, но расставаться с добором не хотелось. Тогда омич пошел на отчаянные меры – он проглотил золото прямо на глазах у полицейского, а потом заявил, что продал их.

- Вы специально поджидали женщину?

- Нет, просто зашел в дом, а потом вместе с ней на улицу вернулся. Потом похитил у нее золотые изделия.

- В дальнейшем что сделали?

- Проглотил, - признался омич на допросе.

Как отметили в пресс-службе полиции, украшения все же вернули с помощью медиков. Их стоимость составила 28 тысяч рублей. На задержанного завели уголовное дело по статье «грабеж». Ранее он уже был судим за подобные преступления, а также за сбыт наркотиков и насильственные действия сексуального характера.