Таврический муниципальный район: достойные результаты уходящего года

Глава Таврического муниципального района Омской области Баннов Игорь Анатольевич

Производственную деятельность в районе осуществляют 23 сельскохозяйственные организации, 5 из которых занимаются животноводством, 3 - овощеводством и производством картофеля, работают 77 крестьянских (фермерских) хозяйств и 13163 личных подсобных хозяйства. Общая площадь пашни составляет 210,17 тыс. га. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, высокую температуру летом 2021 года и недостаток влаги (с мая по июль выпало около 30% от нормы), в уходящем году были получены достойные результаты. И все это благодаря неустанному, самоотверженному труду специалистов района, работников полей и ферм.

Валовой сбор зерна составил 172,8 тыс. тонн при урожайности 12,6 ц/га. В районе собрали 17,6 тысяч тонн картофеля, 15 тысяч тонн овощей и 17,5 тысяч тонн масличных культур, заготовили на одну условную голову крупного рогатого скота 21,6 ц. Валовое производство сельскохозяйственной продукции за прошлый год составило 4051,8 млн. рублей: на долю растениеводства приходится 71%, на долю животноводства - 29%.

Высоких результатов в отрасли растениеводства из года в год добиваются ООО «Скиф» - руководитель Виктор Викторович Киселев, ООО «Веста» - руководитель Геннадий Петрович Савин, ООО «Таврический овощевод» - руководитель Ольга Геннадьевна Колесник, КФХ «Темп» - глава Юрий Владимирович Леонгардт, КФХ - Владимир Петрович Мироненко, КФХ - Иван Юрьевич Постовой.

В 2014 году в районе было создано овощеводческое хозяйство ООО «Таврический овощевод», где успешно используют голландскую технологию по выращиванию картофеля и овощей с применением современной техники и технологии хранения и переработки. Предприятие производит 13-16 тысяч тонн картофеля, 5-7 тысяч тонн овощей в год. Продукция агрофирмы успешно поставляется оптом в розничные и торговые сети Омска и Омской области, Уральского федерального округа, в Московскую область и другие регионы России. Надо отметить, что динамично развивающееся предприятие ООО «Таврический овощевод» - один из крупнейших инвесторов в экономику Таврического муниципального района Омской области.

Победителем в индивидуальном трудовом соперничестве среди комбайнеров на уборке зерновых культур признан Евгений Владимирович Рудейко из ООО «Полтава», намолотивший 4002 условных тонны зерна на эталонный комбайн. Лучшим водителем - Арман Кадырбаевич Бакин, выполнивший 51845 тонно-километров условных грузоперевозок на один эталонный автомобиль, а лучшим на вспашке зяби - Сергей Борисович Юнусов из ФГБНУ «Омский аграрный научный центр».

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности на 1 ноября 2021 года по району составило 10428 голов. Поголовье коров по району на 1 ноября 2021 года составило 4510 голов.

Флагманом в молочном скотоводстве являются ООО «Рассвет» и ООО Комплекс «Таврический», где содержится основное поголовье КРС. В этих хозяйствах построены современные доильные залы, проведена реконструкция и модернизация всех имеющихся животноводческих помещений, территории ферм имеют твердое (бетонное) покрытие. ООО «Рассвет» и ООО Комплекс «Таврический» являются племенными репродукторами по разведению скота черно-пестрой породы. На предприятиях внедрена программа «Селэкс».

ООО «Рассвет» является инициатором инвестиционного проекта «Расширение животноводческого комплекса молочного направления» (Таврическое городское поселение) с объемом инвестиций 117,5 млн рублей, созданием 102 рабочих мест и со сроком реализации 2016-2026 гг. Проект включен в Реестр масштабных проектов Омской области. За отчетный период 2021 года финансирование проекта составило 21 млн рублей инвестиций. Из них 17 млн рублей направлено на приобретение крупного рогатого скота, в том числе коров. Остальные средства направлены на облагораживание земельных участков.

В отчетном периоде 2021 года инициатору проекта предоставлены на праве аренды 4 земельных участка общей площадью 3438,7 га на территории Ленинского и Луговского поселений. Кроме того, готовится документация для предоставления на праве аренды 16 земельных участков общей площадью 1369 га на территориях Луговского, Ленинского и Таврического поселений.

Производство молока по району с 1 октября 2020 года по 31 сентября 2021 года составило 24355 тонн. Удой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях составил 5012 кг. Лучшее хозяйство по производству молока, ООО «Рассвет», за этот период надоило 5366 кг молока на одну фуражную корову.

Лучший оператор машинного доения - Ольга Михайловна Криворучко, ООО «Рассвет»: надой составил 6720 кг молока на одну фуражную корову. Лучшая телятница на выращивании молодняка крупного рогатого скота - Махаббат Каиргельдыевна Мухамеджанова, ООО «Полтава», - получила 642 гр среднесуточного прироста на закрепленной группе. Оператор на выращивании и откорме молодняка КРС старше 6 месяцев Андрей Викторович Привалов, ООО «Полтава», получил 686 гр среднесуточного прироста на закрепленной группе. Лучший оператор по искусственному осеменению КРС Светлана Анатольевна Марахина, ООО Комплекс «Таврический», получила 83 теленка от 100 коров.

А еще на территории Таврического муниципального района находится компания ООО «Омский кролик» - первая и единственная ферма Сибирского федерального округа по выращиванию кроликов по европейским технологиям и без применения стимуляторов роста. В структуру хозяйства входят два производственных цеха, цех по убою кроликов и комбикормовый завод. В хозяйствах выращивают помесных кроликов двух пород: калифорнийская и новозеландская белая. Поголовье кроликов составляет 6000 голов. В 2020 году реализация мяса составила 15,9 тонн. В ассортименте ООО «Омский кролик» охлажденное, замороженное мясо кролика в вакуумной упаковке, суповые продукты, ножки и филе кролика.

Кроме того, в районе успешно работают: предприятие по переработке масличных культур ООО «Благо-Омск», которое ежегодно перерабатывает 115 тысяч тонн масличных; ОАО «Черноглазовские мельницы» и ПАО «Черноглазовский элеватор», занимающееся хранением и переработкой зерновых культур; предприятие ООО «ДиборЭкспорт» (занявшее почетное второе место в конкурсе «Экспортер года-2020» в особой номинации «Прорыв года»), производством сельскохозяйственной техники - ООО «Агротехника».

Отметим, что в последние годы предприятия расширяют производственные мощности, склады готовой продукции, успешно сотрудничают с предприятиями регионов России, республиками Казахстан и Монголия. Из года в год Таврический муниципальный район выполняет главные и первостепенные задачи - работает над увеличением валового производства сельскохозяйственной продукции и улучшением благосостояния населения - и на достигнутом не останавливается, ставя перед собой новые, все более сложные задачи.

фотоматериал предоставлен пресс-службой Таврического района