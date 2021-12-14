Капитал МС заботится о Вашем здоровье

Вакцинация – это единственный способ остановить восприимчивость человеческого организма к вирусу, уменьшить тяжелые последствия его разрушительного действия, спасти тысячи человеческих жизней.

Прорывные случаи заболевания возможны (заболевание вакцинированных). Но именно у привитых течение болезни более легкое и редко угрожает жизни.

Статистика упряма и на сегодняшний день такова (по данным И.В. Шестакова, доктора медицинских наук, профессора):

- Среди 100 000 полностью вакцинированных - 125 прорывных случая заболевания COVID-19.

- Среди 100 000 не полностью вакцинированных - 369 прорывных случая заболевания COVID-19.

Это означает, что 3 из 4 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы среди не вакцинированных.

Случаи госпитализации и смерти среди вакцинированных и невакцинированных, заболевших COVID-19:

- Четверо из 5-ти госпитализированных по поводу COVID-19 не вакцинированы, что доказывает 73%-ю эффективность вакцины в предотвращении госпитализаций.

- Вакцинация против COVID-19 предотвращает летальный исход на 91%, поскольку только 1 из 12-ти умерших от COVID-19 был вакцинирован.

Результаты обсервационных исследований в разных странах на текущий момент времени свидетельствуют о высокой эффективности вакцинации против COVID-19 от госпитализации и смерти. Лучший способ замедлить распространение COVID-19 и предотвратить заражение мутантными штаммами – это вакцинироваться (CDC, 06.09.2021).

Эффективность вакцинации зависит от популяции и, как ожидается, может снизиться со временем при высокой вирусной нагрузке, появлении мутантных штаммов и других причинах.

Стоимость одного законченного случая лечения острой COVID-19-инфекции в стационарах России по ОМС зависит от степени тяжести болезни и региона (без учета лечения пост КОВИДного синдрома) и составляет от 28 тыс. до 300 тыс. рублей, что отнимает ресурсы системы здравоохранения от лечения других заболеваний.

Сколько населения нужно вакцинировать против COVID-19, чтобы остановить эпидемию? В США проведено компьютерное моделирование и результат таков.

Если переболело ≥5% населения, но менее 30% населения, то при несоблюдении строжайших мер неспецифической профилактики (маски, перчатки, изоляция, социальная дистанция и пр.), вакцинация менее 50% населения не «погасит» текущую эпидемию, даже если эффективность вакцины будет 100%-я.

В отсутствии других мер по предотвращению эпидемии нужно охватить вакцинацией не менее 75% населения при эффективности вакцины не менее 70%.

Чтобы «погасить» текущую эпидемию и устранить необходимость в каких-либо других мерах (социальная дистанция, маски и пр.), нужно привить в КОРОТКИЕ СРОКИ не менее 75% населения вакциной с более 80% эффективностью.

В связи с этим Капитал МС призывает жителей нашей страны: «Если у Вас нет признаков острого заболевания, ваше хроническое заболевание в стадии ремиссии и у Вас нет противопоказаний – пройдите вакцинацию!

Заразиться вирусом легко – достаточно оказаться рядом с заболевшим или носителем. Поэтому и необходимо соблюдение мер безопасности, среди которых одна из самых эффективных – это вакцинация.

Люди старше 60 лет в настоящее время находятся в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у этой категории граждан из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым нежелательным исходам.

В целом, из-за возрастных особенностей иммунного ответа, люди старше 60 лет легче переносят прививку, чем молодые. Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации. Прививку нужно делать в стабильном состоянии, когда нет обострения, подобрана схема терапии хронического заболевания. Если человек уже болел COVID-19, то риск заболеть вновь возрастает через полгода. Поэтому всем переболевшим, через 6 месяцев после получения отрицательного результата ПЦР-теста, следует провести вакцинацию.

Иммунный ответ формируется постепенно, в течение 42-45 дней после введения первой дозы двухкомпонентных вакцин. То есть, в этот период защитного действия вакцины еще нет и нужно особо тщательно соблюдать правила безопасности: по возможности, сократить до минимума посещения различных учреждений, торговых точек, медицинских организаций, других мест скопления людей. В помещениях вне дома и в общественном транспорте необходимо пользоваться защитной маской, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие средства.

Страховые представители Капитал МС являются активными помощниками для своих застрахованных, поэтому всегда готовы лично или по телефону Контакт-центра (8-800-550-8102) ответить на все вопросы, связанные с организацией оказания качественной медицинской помощи по полису ОМС, а также готовы оказать посильную помощь медицинским организациям и застрахованным в проведении всеобщей вакцинации против COVID-19.

Мы заботимся о Вашем здоровье, позаботьтесь о нем, и Вы!

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