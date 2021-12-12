Омский школьник, которого высадили из автобуса без маски, выдумал эту историю

Мальчик во всем признался родителям после беседы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне мы рассказывали о вопиющем поведении омского кондуктора. Все началось с поста родителей в соцсетях. Они рассказали, ссылаясь на слова сына, что кондуктор высадила школьника на мороз из-за отсутствие маски. Поэтому школьнику пришлось добираться пешком.

Это не осталось незамеченным в соцсетях и возмутило многих горожан. По этому факту даже начала проверку прокуратура. Отреагировали и в департаменте транспорта, заявив, что готовы провести служебную проверку, но данных для поиска кондуктора было мало. Школьник назвал только номер маршрута и примерное время. Найти жестокого кондуктора захотели и родители. Вечером, когда первые эмоции прошли, отец предложил сыну поехать на конечную остановку, чтобы найти автобус. Мальчик забеспокоился и от поездки отказался. Он признался, что историю со злым кондуктором просто выдумал.

- Отец предложил сыну проехать на конечную остановку автобуса, чтобы найти тот самый автобус. Ехать никуда не пришлось: мальчик признался, что на самом деле получил в школе «двойку» и очень переживал за реакцию родителей, поэтому домой не торопился. А когда пришел, то рассказал историю, которая в тот же день облетела омские паблики, - рассказали в пресс-службе полиции.

С расстроенным школьником поговорили еще раз и выяснили, что никаких противоправных действий не совершалось. Мальчик просто тянул время, не желая возвращаться домой, а историю выдумал, чтобы оправдать задержку.