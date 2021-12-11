«Все было спланировано»: омич угонял машины, чтобы заглушить боль от расставания с девушкой

Омич за две недели угнал 4 автомобиля. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в полицию пришел 34-летний омич с обычным заявлением об угоне. История не удивительная, после работы мужчина вышел на улицу, чтобы прогреть автомобиль, оставил ключи в замке, а сам отлучился на пять минут. Так уже бывало, и никаких проблем с машиной у омича не происходило. Но не в этот раз. Когда владелец вернулся, машины на месте не оказалось. Он тут же обратился в полицию. Ущерб от угона "Мицубиси" оценили в 110 тысяч рублей.

Полицейские приступили к поискам автомобиля, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, в каком направлении уехал угонщик. Буквально в тот же вечер на улице 3-й Разъезд на встречной полосе патрульные заметили разыскиваемый автомобиль. Его удалось остановить.

За рулем оказался 23-летний омич. На допросе в полиции он вел себя развязно.

- Я катался на чужих машинах.

- Как выбирали автомобили?

- Никакого принципа не было. Они просто стоят часами заведенные наперед. Меня подставили. Они специально за мной ходили. Я чувствую, что здесь, - показывает на макушку, - белое пятно. Специальное, чтобы энергию мою сосать. Я - чья- то марионетка в этом спектакле. Ансамбль Дюссолей или цирк на воде. Как еще назовете? Я же на маньяк Чикатило, но он хочет так меня видеть. Моя девушка первая, я с ней был три года.

- Все это из-за девушки?

- Да.

- Сколько угонов совершили?

- Я не совершал угоны. Просто катался, чтобы душу отвести.

- Права у вас еть?

- Нет.

- А навыки вождения?

- Да, давно есть. Я и на Камри ездил, и на Лексусе.

- Но прав нет?

- Одни обязанности, походу, да.

Следователи установили, что этот случай угона был не единственным. За последние две недели омич угнал три автомобиля тем же способом. Владельцы оставляли их на прогрев без присмотра, а омич будучи пьяным садился за руль и уезжал. Так он пытался заглушить боль от расставания с девушкой, с которой состоял в длительных отношениях.

Известно, что ранее парень уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков. Сейчас по всем эпизодам возбуждены уголовные дела, одно из них направлено в суд для рассмотрения по существу.