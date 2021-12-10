В центре Омска загорелось историческое здание на улице Ленина

Омичам пришлось прервать пятничный отдых и быстро эвакуироваться из ресторанов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня вечером на улице Ленина снова было многолюдно. Вот только повод у столпотворения был вовсе не радостный. Людям пришлось эвакуироваться из горящего здания. Беда приключилась в угловом доме в начале улицы, который известен как дом купчихи А.Г.Волковой, построенный в 70-80-х годах 19 века.

Сейчас это довольно популярное место среди омичей. Там арендуют помещения кофейня, ресторан Grisha, KFC, "Пиццот", а также есть студия растяжки и агентство недвижимости. В пятничный вечер в ресторанах было довольно много посетителей и всем пришлось выйти на улицу.

Оказалось, что загорелся воздуховод. По данным МЧС, площадь пожара составила 30 квадратных метров, а сообщение о нем поступило в 19:51. Среди людей пострадавших нет, самостоятельно до приезда пожарных успели эвакуироваться 40 человек. Для тушения пожара на место прибыли 7 единиц специальной техники и 31 спасатель.

Напомним, что на этой неделе улица Ленина привлекла внимание полиции. Часть ее перекрыли из-за сообщений о подозрительном предмете в одном из зданий. Предполагали минирование, но тогда эти предположения не оправдались.