«Дети в автобусах могут ездить без масок»: в омском дептрансе прокомментировали ситуацию с высаженным на мороз школьником

Мальчику пришлось добираться до дома пешком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свое возмущение действиями омского кондуктора родители школьник решили высказать в соцсетях. Они рассказали, что накануне 10-летний школьник возвращался домой на 95 автобусе. Он зашел в салон, но почти сразу встретился с недовольным кондуктором. Женщина доказывала, что мальчику необходимо надеть медицинскую маску. Ее с собой у мальчика не оказалось.

- На маршруте автобуса 95 был высажен ребенок 10 лет за то, что он без маски. Насколько правомерны были действия кондуктора, женщины в возрасте? Ребенок шел пешком и сильно замерз, - рассказали возмущенные родители.

В комментариях омичи резко высказались против подобных действий кондуктора посчитали, что она поступила не правильно, высадив ребенка на мороз. На действия кондуктора обратили внимание и в прокуратуре. В ведомстве пообещали провести проверку.

- По данному факту прокуратурой города будут проведены проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения и санитарно-эпидемиологических требований, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ситуацию прокомментировали и в департаменте транспорта Омска. Оказалось, что детям носить маски в автобусах не обязательно. Также отметили, что для установления личности кондуктора необходимо знать гаражный или госномер автобуса, в котором произошел инцидент, но ничего из этого в посте указано не было. Если факт высадки школьника на мороз все же подтвердится, а виновного кондуктора найдут, то его обязательно привлекут к административной ответственности, отметили в дептрансе.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба департамента транспорта Омска:

- Требование по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания не распространяется на оказание услуг по перевозке несовершеннолетних. Таким образом, высадка несовершеннолетнего пассажира в данном случае неправомерна. Департамент транспорта готов организовать проверку в рабочем порядке. Однако нет подтверждения того, что случай описанный в социальных сетях действительно был, - рассказали специалисты департамента.