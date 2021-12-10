Лучшие аграрии Большеречья - гордость Омской области

Здесь работают люди, для которых любовь к родной земле и ответственное, высокопрофессиональное отношение к труду - основа жизни.

Флагман аграрной отрасли региона

В Большереченском районе Омской области не только успешно работают крестьянско-фермерские хозяйства, но и налажено производство переработки сельскохозяйственной продукции. Неудивительно, что это муниципальное образование в 2021 году было названо в числе четырех лучших районов области министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Торжественное награждение представителей района и лучших работников сельскохозяйственной отрасли состоялось 26 ноября на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли Омской области.

- Большереченцы любят и умеют трудиться, тем более на земле, - рассказывает глава района Василий Иванович Майстепанов. - Я живу здесь уже 36 лет и уверен - район будет жить до тех пор, пока здесь существует сельскохозяйственное производство.

Показатели работы района говорят сами за себя. В этом году аграрии Большеречья намолотили 43700 тонн зерна при урожайности 21,7 центнера с гектара. Это хороший показатель для северных районов Омской области, тем более что погода в этом году аграриям благоприятствовала. Но основным драйвером устойчивого развития Большеречья, безусловно, остается животноводство.

- В этом году мы полностью обеспечили животноводство кормами - заготовили 37,7 кормовых единиц на условную голову скота, - продолжает рассказ Василий Майстепанов. - Это очень важный показатель, который говорит о том, что и зимой у предприятий будут средства для развития, продукция, а животноводы получат хорошую зарплату. Валовой надой за 2021 год у нас в районе составил 14280 тонн, а животноводческие предприятия Большеречья в убойном весе произвели 823 тонны мяса.

Показатели работы района говорят о том, что по сути дела Большереченский район в сельскохозяйственном плане является самодостаточным - здешние сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия полностью обеспечивают продукцией растениеводства и животноводства своих земляков.

Залог успеха - люди

Такие отличные результаты работы достигнуты благодаря многим факторам, и главный из них - люди. Так рассказывает глава района и называет руководителей и работников передовых предприятий Большеречья не иначе как золотым фондом, той основой, на которой держится благополучие этого муниципального образования. Труд передовиков сельскохозяйственной отрасли района был по достоинству отмечен руководством Омской области - за высокие показатели в работе они получили почетные награды. Один из них - тракторист по заготовке кормов крестьянско-фермерского хозяйства Ложкина С. В. Виктор Владимирович Прудников.

- Виктор Владимирович работает на моем предприятии уже 15 лет и за эти годы зарекомендовал себя как ответственный, высокопрофессиональный специалист, для которого работа - дело всей жизни, - рассказывает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Васильевич Ложкин. - Основа успешной работы любого предприятия - слаженная работа коллектива профессионалов, и наше хозяйство не исключение. Безусловно, хорошая техника очень много значит для работы на селе, и у нас она есть, но главное все-таки - люди. У нас работают хорошие специалисты. На сегодняшний день это 40 человек, средний возраст которых 37 лет. У нас неплохая зарплата, которая выплачивается своевременно, у всех работников есть соцпакет. Это привлекает людей, и они работают на совесть. Основное направление работы нашего хозяйства - молочное животноводство, мы специализируемся на производстве молока. В 2020 году надой составил на фуражную корову 6400 кг.

Награда за труд

Труд работника в сельскохозяйственной отрасли непрост. Он требует от человека полной самоотдачи и ответственного дела. Поэтому и награды передовикам отрасли более чем солидные - 16 лучших работников региона получили от правительства Омской области ключи от личных авто. Одна из них - оператор машинного доения ООО «Лидер» Анна Леонидовна Гришина.

- Анна - гордость нашего предприятия. Она пришла работать к нам 16 лет назад, будучи молодой девушкой, и зарекомендовала себя с положительной стороны, - рассказывает директор ООО «Лидер» Михаил Васильевич Рагожников. - Она не раз побеждала на различных конкурсах профессионального мастерства. За последние 10 лет она была призером всех региональных конкурсов операторов машинного доения, несколько лет назад заняла второе место на всероссийском профессиональном конкурсе.

Залог профессиональных успехов доярки - это любовь к своей профессии и животным, рассказывает Михаил Рагожников. У Анны Гришиной 50 коров, за которыми она ухаживает с большой любовью, а животные это чувствуют, и отдача от них соответствующая - удой на одну корову у нее составил 8513 кг молока. Работу доярки оценили по достоинству, и она получила заслуженную награду. Причем в ООО «Лидер» это не единственный случай, когда труд работника предприятия оценен на самом высоком уровне. В прошлом году автомобиль получила животновод по выращиванию и откорму молодняка КРС в возрасте до 6 месяцев Светлана Белоусова.

- Этот год для нашего предприятия сложился удачно, - рассказывает Михаил Рагожников. - Посевные площади у нашего предприятия небольшие, мы намолотили 9000 тонн зерна, и средняя урожайность 26 центнеров с гектара, заготовили достаточно сочных кормов, ведь основное направление нашей работы - производство молока. В целом по году надоили 8000 тонн молока, а продуктивность составила 7863 кг. Все это позволяет нам зарабатывать, жить за счет собственных средств и не иметь долгов. На предприятии обновлен парк техники, проведена реконструкция зернотока, сейчас ведется реконструкция сушилки.

Перспективы развития района

- Залог успеха Большереченского района - руководители предприятий и люди, которые на них работают. Они - золотой фонд нашего района, именно их руками куется победа, - подводит итог нашей беседы глава района Василий Майстепанов. - ООО «Лидер» (руководитель М. В. Рагожников), ООО «Ника» (руководитель Р. В. Нидерквель), КФХ Ложкина С. В., КФХ Трущенко В. А. - это наши передовики. В этих хозяйствах работают грамотные управленцы, которые радеют за свое дело. Благодаря таким людям есть уверенность, что Большереченский район будет жить и развиваться дальше. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы людям стало лучше жить, чтобы фермерских предприятий на территории района было больше.