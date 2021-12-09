У омичек, поивших ребенка пивом в прямом эфире, не стали забирать детей

Семья уже не первый раз попадает в поле зрения опеки и полиции.

Накануне омичей потрясли видео, записанные двумя молодыми мамами. Они проводили прямой эфир в ТикТоке, который вызвал много вопросов. Девушки распивали пиво, не обращали внимание на плачущих детей, а 8-месячную малышку ее мать даже угощала алкоголем. «Это детям даже полезно» - заявила она в ответ на возмущенные комментарии в трансляции.

Оказалось, что на видео 30-летняя мать двоих детей и ее кума, 24-летняя жительница Омского района. Она приехала с мужем в гости к семье подруги. В это время они и записали совместный эфир. Многие омичи пригрозили нерадивым мамашам, что записи эфира отнесут в опеку и опубликуют в интернете, но всерьез их слова омички не восприняли.

- Давайте скажем в опеке, что она есть креветки, а детям борщ не дат. Интересно, как долго над вами будут смеяться? - отреагировала на угрозы беременная мать двоих детей.

Женщина, видимо, была уверена, что на видео никто не обратит внимания, но ошиблась.

Проверку по факту публикации вдеороликов в интернете провела полиции. Обеим мамам пришлось явиться в отделение для объяснения произошедшего. Женщины пытались убедить полицию в том, что происходящее на записи – постановка. Так, по их словам, они надеялись заработать подписчиков и поднять активность в профиле.

Оказалось, что беременная мать двоих детей уже не раз попадала в поле зрения полиции. Женщина накопила солидный список правонарушений, среди них есть и неисполнение родительских обязанностей, появление в общественных метах в нетрезвом виде, управление автомобилем в пьяном виде и неповиновение требованиям полиции. Сейчас в копилку административных и уголовных дел добавилось еще одно обвинение по статье за неисполнение родительских обязанностей.

Девушка, которая угощала 8-месячную малышку алкоголем, пока отделалась предостережением. Раньше она ни за какие нарушения не привлекалась.

- Ей вынесено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, учитывая, что ранее она к ответственности не привлекалась, в поле зрения полиции не попадала, - отметили в пресс-службе полиции.

Оснований для изъятия детей из семей пока не нашли, но разбирательства продолжаются.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба УМВД по Омской области:

- Сотрудниками полиции с участием специалистов органов опеки проведены обследования условий проживания и воспитания несовершеннолетних в обоих семьях, основания для изъятия детей в настоящий момент отсутствуют. Дальнейшая проверка по установлению обстоятельств, причин и условий инцидента продолжается и находится на контроле.

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