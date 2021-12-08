Омичи до конца недели могут увидеть самую яркую комету 2021 года невооруженным глазом

За городом омичи смогут увидеть яркий хвост кометы "Леонард". Фото: Владимир Крупко

У любознательных омичей, интересующихся астрономией, есть возможность наблюдать редкое небесное явления. В небе над нашим регионом прямо сейчас пролетает самая яркая комета, которую можно было видеть в этом году. Ее открыли только 3 января 2021 года и дали имя «Леонард». Как говорят астрономы, она движется по гиперболической траектории, поэтому сквозь солнечную систему пройдет только один раз.

Сейчас она летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 километров в секунду и проходит в созвездии Волопас. Ее можно увидеть в небе даже невооруженным глазом, сегодня 8 декабря, в омском небе хорошо будет виден хвост кометы в виде шипа. Но она проходит ближе к горизонту, поэтому увидеть ее в городе будет проблематично. Этому помешает и свет от фонарей. Чтобы понаблюдать за кометой, лучше отправиться за город. На небе «Леонард» нужно искать в северном направлении. После созвездия Волопас, она пройдет неподалеку от Северной короны.

Омичи еще смогут увидеть комету в ближайшие дни, но вот когда она достигнет максимальной яркости, на нашем небе она будет проходить слишком близко к горизонту. Пик яркости кометы астрономы прогнозируют на 12 декабря.