«Полиом» станет экологичнее на 24%

На «Полиоме» реализуется программа экологического развития, рассчитанная до 2024 года. Эксперты познакомились с ходом ее выполнения, а также с производственными и логистическими комплексами предприятия.

Экологическая программа на «Полиоме» действует уже не первый год и дает ощутимые результаты. Будучи участником федерального проекта «Чистый воздух» «Полиом» уже на 17% снизил воздействие на окружающую среду по сравнению с 2017 годом. Кроме того, применяемые инновационные технологические решения позволяют снизить нагрузку на окружающую среду. Так в производственную цепочку включены две современные установки по рекуперации газов, благодаря которым ценное углеводородное сырье возвращается в технологический процесс. Это не только улучшает экологические характеристики, но и решает важные производственные задачи - глубина переработки пропилена выросла до максимальных 99,5%.

В планах у «Полиома» дальнейшая модернизация. До 2024 года планируется заменить оголовку факела и оптимизировать циклы сервисных работ. Благодаря этой модернизации воздействие на атмосферный воздух снизится еще на 7%.

- «Полиом» стал одним из первых предприятий Омской области, которые присоединились к федеральному проекту «Чистый воздух», - отметил генеральный директор «Полиома» Игорь Тихонов. - В рамках этого проекта мы реализуем комплексную экологическую программу, внедряем современные зеленые технологии и природоохранные практики. К примеру, благодаря применению энергоэффективных решений и цифровизации основных производственных процессов, мы смогли на 4% снизить углеродный след нашей высокотехнологичной продукции.