Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 8:20

«Полиом» станет экологичнее на 24%

На Омском заводе полипропилена побывала делегация представителей проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух», которую возглавил его руководитель Максим Корольков.
КомментироватьОставить комментарий(0)

На «Полиоме» реализуется программа экологического развития, рассчитанная до 2024 года. Эксперты познакомились с ходом ее выполнения, а также с производственными и логистическими комплексами предприятия.

Экологическая программа на «Полиоме» действует уже не первый год и дает ощутимые результаты. Будучи участником федерального проекта «Чистый воздух» «Полиом» уже на 17% снизил воздействие на окружающую среду по сравнению с 2017 годом. Кроме того, применяемые инновационные технологические решения позволяют снизить нагрузку на окружающую среду. Так в производственную цепочку включены две современные установки по рекуперации газов, благодаря которым ценное углеводородное сырье возвращается в технологический процесс. Это не только улучшает экологические характеристики, но и решает важные производственные задачи - глубина переработки пропилена выросла до максимальных 99,5%.

В планах у «Полиома» дальнейшая модернизация. До 2024 года планируется заменить оголовку факела и оптимизировать циклы сервисных работ. Благодаря этой модернизации воздействие на атмосферный воздух снизится еще на 7%.

- «Полиом» стал одним из первых предприятий Омской области, которые присоединились к федеральному проекту «Чистый воздух», - отметил генеральный директор «Полиома» Игорь Тихонов. - В рамках этого проекта мы реализуем комплексную экологическую программу, внедряем современные зеленые технологии и природоохранные практики. К примеру, благодаря применению энергоэффективных решений и цифровизации основных производственных процессов, мы смогли на 4% снизить углеродный след нашей высокотехнологичной продукции.

Интересное