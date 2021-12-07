Омская область направит 140 миллионов по программе «Доступная среда» на реабилитацию инвалидов

В регионе созданы условия для восстановления здоровья людей с ограниченными возможностями: они проходят лечебную физкультуру, массаж, занятия с психологом и многое другое. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В омском правительстве сообщили о том, что в следующем году выделят из бюджета 140 миллионов рублей на реализацию региональной программы «Доступная среда». Эти деньги пойдут на реабилитацию омичей с инвалидностью и создание для них комфортных условий. За последние семь лет на эту программу было выделено более 1 миллиарда рублей.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, сегодня комплексным центрам региона принадлежит ведущая роль в оказании реабилитационных услуг. В каждом учреждении есть отдел по работе с инвалидами. Ежегодно более 41 тыс. человек обращаются за квалифицированной помощью: ЛФК, массаж, занятия с психологом и логопедом, коррекционные тренинги. Специалисты оказывают услуги, как в самом учреждении, так и с выходом на дом.

- С каждым годом все больше омских семей узнает о социально-реабилитационном направлении работы и обращаются в комплексные центры. Специалисты работают как со взрослыми, так и с детьми, - объясняет министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. – При этом мы рекомендуем родителям приходить к нам даже с малышами до года. Ведь реабилитация включает в себя не только восстановительные и поддерживающие процедуры, но и организацию досуга, которая дает возможность общаться и вести активный образ жизни. На базе комплексных центров омичи с разными возможностями здоровья объединяются в социальные клубы по интересам, собираются на различные праздники. Специалисты организуют для них экскурсии, выезды на природу, спортивные соревнования и другие формы отдыха.

ОФИЦИАЛЬНО

«Делаем все возможное, чтобы люди с разными возможностями здоровья вели активную жизнь»

Заместитель Председателя Правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир КУПРИЯНОВ:

- В Омской области проживают 127 тыс. людей с инвалидностью, из них 9 тыс. – дети. Правительство делает все возможное, чтобы омичи с разными возможностями здоровья получали полный спектр реабилитационных услуг, вели активную жизнь. Прежде всего, это реабилитация, обеспечение специальными приспособлениями регионального перечня (технические средства реабилитации), строительство стационарных учреждений нового типа, создание безбарьерной среды, организация досуга.

КСТАТИ

Новый корпус для обслуживания пожилых инвалидов появится в Такмыкском интернате

В следующем году в регионе продолжится создание комфортной уличной среды. 20 млн выделено на обустройство специализированных остановочных пунктов и светофоров. Одним из важнейших направлений деятельности по-прежнему останется реализация национального проекта "Демография". В рамках подпроекта «Старшее поколение» планируется строительство корпуса для организации социального обслуживания пожилых и инвалидов в Такмыкском интернате. Новый корпус позволит улучшить условия проживания получателей социальных услуг.