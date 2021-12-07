Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин: О ремонте дорог, новых технологиях и о методах воздействия на нерадивых подрядчиков

Ежегодно за счет экономии средств на торгах властям удается отремонтировать дополнительные улицы. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Какие дороги будут отремонтированы в следующем году в Омске и на какую сумму?

- Утвержден перечень 11 дорог в городе, подлежащих ремонту в 2022 году, общей протяженностью 15,25 км и суммарной площадью ремонта 185,7 тыс. кв. м. В соответствии с соглашением между Администрацией города и Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области общий объем финансирования на указанные цели составляет 696,8 млн. руб.. В том числе за счет средств областного бюджета – 620,1 млн. руб., бюджета города – 76,7 млн. руб.

По данным дорогам в начале года определены подрядчики и заключены контракты, что позволило выполнять работы опережающими темпами. Ремонт 10 из 11 плановых дорог по программе 2022 года завершен в текущем году. При этом финансирование не осуществлялось, работы выполнялись за счет собственных материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов подрядчиков (подробнее см. «Прямая речь»).

В следующем году приведут в порядок 15 километров дорог Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- По какому принципу они отбирались?

- Традиционно, при выборе улиц для ремонта учитываются обращения граждан, предписания контрольно-надзорных органов в сфере безопасности дорожного движения, данные инструментальной диагностики технического состояния дорог, магистрали с интенсивным движением, а также участки, связанные с федеральными трассами на выездах из города и с дорогами, отремонтированные в предыдущих периодах.

- Ни по одному объекту в прошлые годы возникали вопросы у жителей уже после ремонта. Как администрация воздействует на недобросовестных подрядчиков?

- Одним из условий договоров подрядных работ на ремонт дорог в городе Омске в рамках национального проекта являются гарантийные обязательства подрядных. Исправление дефектов в течение гарантийного срока – неотъемлемая часть деятельности организаций, выполняющих работы на основании договоров подряда.

По окончании работ подрядными организациями оформляются гарантийные паспорта, согласно которым в случае выявления каких-либо дефектов подрядная организация обязуется их устранить за свой счет. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания заказчиком акта о приемке работ и составляет для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дорог – 4 года.

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства», исполняющее функции заказчика по договорам подрядных работ на ремонт дорог, во взаимодействии с департаментом городского хозяйства выработан следующий системный подход по контролю за устранением подрядными организациями дефектов в рамках гарантийных обязательств.

Ежегодно после окончания зимнего периода проводится комиссионное обследование улиц, находящихся на гарантийном обслуживании, с участием подрядчиков и организаций, осуществляющих строительный контроль (технический надзор), ФКУ «Сибуправтодор», а также представителей общественных организаций. На каждую дорогу оформляется акт с указанием выявленных дефектов покрытия (трещины, выкрашивание, пучины, проседание, выбоины, колеи), а также дефектов в элементах обустройства дорог (остановочных комплексах, дорожных ограждениях, дорожной разметке и других).

Подрядным организациям направляются соответствующе предписания. Срок устранения дефектов в рамках гарантийных обязательств устанавливается в течение 30 дней со дня подписания актов обследования. В текущем году в период с 1 по 30 апреля было проведено комиссионное обследование 120 гарантийных дорог, отремонтированных в 2017 – 2020 годах. По результатам обследования практически все (более 99%) выявленные дефекты были устранены в установленные сроки.

В отношении подрядных организаций, уклоняющихся от выполнения своих гарантийных обязательств в добровольном порядке, БУ «УДХБ» ведется претензионно-исковая работа с подачей исковых заявлений в Арбитражный суд Омской области. Для применения к таким подрядчикам мер принудительного исполнения судебных решений БУ «УДХБ» также взаимодействует с Межрайонным отделом судебных приставов по особым исполнительным производствам. Все сведения о дефектах и исполнении подрядчиками гарантийных обязательств отображаются в информационной системе управления национального проекта «Безопасные качественные дороги» – «Эталон».

На каждый объект действует гарантия на несколько лет, в течение которых дорожники обязаны устранять все дефекты. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Бытует мнение, что даже обязанность подрядчиков обслуживать несколько лет по гарантии сделанную дорогу не исключает некачественного ремонта. Есть ли, на ваш взгляд, какие-то рычаги воздействия на недобросовестных строителей?

- Здесь есть требования федерального нацпроекта - определение подрядчиков осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ конкурентным способом – путем проведения электронных аукционов.

Для привлечения добросовестных подрядчиков, имеющих опыт, достаточные трудовые и материально-технические ресурсы, закупки проводятся укрупненными лотами. Укрупнение лотов позволило победителям аукционов стать тем подрядчикам, у которых есть собственные асфальтовые заводы, парк современной спецтехники и более серьезные требования к качеству работ.

Кроме того, в связи с применением в последние годы при ремонте дорог современных технологий, а также в связи с обязательным осуществлением строительного контроля в целом техническое состояние отремонтированных дорог - улучшилось. В основном дефекты незначительны – это локальное шелушение и выкрашивание, трещины, проседания у колодцев.

Дополнительно необходимо отметить, что Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков), исполнителей) регулируются постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062. Ведение реестра, в том числе включение (исключение) в реестр информации о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), осуществляется Управлением Федеральной антимонопольной службы по Омской области. Пока таких прецедентов не было.

- Яркий пример. Проспект Мира. Дорогу привели в порядок всего лишь несколько лет назад. Много раз подрядчик переделывал ее по гарантии. В итоге сейчас она состоит вся из неровных заплаток и это почти новая дорога. В чем проблема по этому объекту?

- Ремонт дороги по проспекту Мира осуществлялся в 2016 – 2017 годах на 3 участках: ул. Красный Путь – ул. Нефтезаводская; ул. Нефтезаводская – ул. Доковская; ул. Доковская – ул. Полевая. За прошедший период по результатам комиссионного обследования подрядным организациям ООО «Стройсервис» и ООО «Стройтраст», выполнивших ремонт указанных участков по проспекту Мира, неоднократно предъявлялись претензии об устранении замечаний и дефектов в рамках гарантийных обязательств, а также оформлялись исковые заявления в Арбитражный суд Омской области. Основными дефектами по проспекту Мира, выявляемыми по окончании зимних периодов в 2018-2021 годах, являлась сеть поперечных трещин, которые ежегодно устранялись в рамках гарантийных обязательств. К настоящему времени срок гарантийного обслуживания дорожного покрытия по проспекту Мира истек.

Говоря про подрядную организацию ООО «Стройсервис», мы сегодня видим, что на некоторых объектах, отремонтированных этим подрядчиком, возникают серьезные дефекты, которые в добровольном порядке не устраняются ООО «Стройсервис». В итоге дело доходит до судебных тяжб. Так, на днях Арбитражный суд Омской области вынес решение по апелляционной жалобе ООО «Стройсервис» в пользу «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» в части необходимости замены верхнего слоя асфальтобетона на дороге по улице Авиационной, от 22 Декабря до ул. Транссибирской.

- Множество обращений в редакцию по ул. Коммунальная. Там в предыдущие годы отремонтировали все смежные с ней улицы. А дорогу, по которой ходит общественный транспорт, почему-то не сделали. Почему и когда жителям ждать ремонта? Покрытие там в очень плохом состоянии.

- Ремонт дорог на территории Советского округа осуществляется ежегодно. В 2022 году с опережением плана 2023 года будет отремонтирована дорога по улице Бородина на всем ее протяжении, от улицы Бархатовой до улицы Тимофея Белозерова. Сегодня мы рассматриваем возможность провести комплексный ремонт дороги по улице Коммунальной на экономию, которая образуется в результате проведения торгов по дорогам 2023 года. Если средств экономии окажется недостаточно, так как дорога достаточно протяженная, то включим ее в план по ремонту 2024 года с досрочным выполнением работ в 2023 году.

- Будут ли применять какие-то новые технологии ремонта на омских улицах в 2022 году? Какие технологии применялись ранее? Расскажите о них.

- Для повышения долговечности и прочности дорожного покрытия в текущем году продолжена практика применения современных технологий:

- метод холодного ресайклирования с укреплением цементом и полимерными добавками, что позволяет избежать образования таких дорожных дефектов, как колееобразование, усталостное и термическое растрескивание;

- выполнение верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) с применением полимерно-битумного вяжущего, обладающего повышенными прочностными характеристиками;

- нанесение дорожной разметки преимущественно с использованием термопластика и холодного пластика для повышения ее износостойкости.

Кроме того, сметной документацией на выполнение комплексного ремонта дорог предусмотрено мощение пешеходных зон тротуарной плиткой, установка остекленных остановочных павильонов и оцинкованных дорожных ограждений. Ранее применялась традиционная технология с фрезерованием изношенного дорожного покрытия, укладкой нижнего слоя из пористого асфальтобетона и верхнего слоя из плотного асфальтобетона. Данная технология применяется и в настоящее время. Окончательно технологии выполнения ремонта автомобильных дорог будут определены по результатам проведенных техсоветов по конкретным участкам.

- Ни для кого не секрет, что в Омске есть проблема с ливневыми канализациями. Когда мы придем к тому, что во всех без исключения случаях в городе будут ремонтировать дороги именно с обустройством ливневок?

- Обустройство ливневых канализаций ведется в Омске по трем направлениям:

- в рамках комплексного ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (если позволяют техусловия);

- при строительстве новых дорог;

- по государственной программе Омской области «Доступная среда» (в этом году лотковая канализация будет обустроена на 17 городских улицах).

В настоящее время в рамках комплексного ремонта дорог выполняются работы по обустройству открытой ливневой канализации: водоотводных лотков и водопропускных труб. Для обустройства ливневой канализации основных магистралей города Омска требуется строительство подземных ливневых коллекторов. Согласно Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402, строительство новых ливневых коллекторов выполняется только в рамках реконструкции дорог с выполнением проектно-изыскательских работ, разработкой проектной документации и прохождением экспертизы. Эти работы значительно более капиталоемкие, объекты определяются и финансируются в рамках адресной инвестиционной программой города Омска в пределах расходных возможностей городского бюджета.

Евгений Фомин регулярно бывает на самых важных для города строительных площадках. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Очень часто жители в соцсетях негативно реагируют на ремонт в дождь и в минусовую погоду. Давайте расставим точки над i: при каких условиях класть асфальт можно, а при каких – нельзя? Давайте назовем эти нормативы.

- Необходимо отметить, что все основные работы по комплексному ремонту дорог в соответствии с условиями контактов выполняются в срок до наступления периода зимнего содержания, то есть при положительных температурах наружного воздуха.

Однако существуют утвержденные стандарты выполнения работ, - согласно ГОСТ Р 58831-2020 установлены общие правила устройства асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях для слоев толщиной не менее 5 см. Неблагоприятными погодными условиями при этом считаются погодные условия, к которым относятся температура окружающего воздуха весной и летом в интервалах от 5°С до минус 10°С, осенью и зимой – от 10°С до минус 10°С. Кроме того, неблагоприятные погодные условия могут сопровождаться осадками в виде моросящего дождя или слабого снега.

Отмечу, что, несмотря на то, что действующие ГОСТы позволяют проводить работы при ненастье и первых заморозках, мы стараемся исключить подобные ситуации и работаем преимущественно при положительных температурах в сухую погоду. Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона при неблагоприятных погодных условиях необходимо проводить на ранее устроенный и подготовленный нижний слой асфальтобетона.

При выпуске асфальтобетонных смесей при неблагоприятных погодных условиях применяются специальные добавки, ПАВ (поверхностно-активные вещества) или вспененный битум. При температуре окружающего воздуха ниже от 0°С изготовление асфальтобетонных смесей без применения специальных добавок не допускается.

Специальные добавки при приготовлении асфальтобетонных смесей применяются для снижения температуры уплотнения, увеличения дальности транспортирования смесей, обеспечения однородности, удобоукладываемости и уплотняемости асфальтобетонных слоев. Технология укладки асфальтобетона, режимы уплотнения определяются технологическими картами.

ВОПРОС РЕБРОМ

Трещины и колея на отремонтированных дорогах возникают из нарушения технологии?

- Необходимо отметить, что образование дефектов не всегда говорит о некачественно выполненных дорожно-ремонтных работах. Дорожные одежды не могут быть абсолютно износостойкими, особенно это касается трещиностойкости, - говорит и.о. мэра Евгений Фомин. – В процессе эксплуатации дорог появляются новые поперечные и продольные трещины, по характеру образования – в основном отраженные и температурные.

Образованию коллейности способствует техническое состояние основания дорожной одежды, которое снижается из-за поднятия уровня грунтовых вод в городе Омске, а также в связи с возросшими транспортными нагрузками, превышающими проектно-расчетные нагрузки при строительстве дорог.

В связи с тем, что при ремонте дорог основание дорожной одежды не затрагивается, нередко подрядчики настаивают на проведении независимой экспертизы для установления гарантийных случаев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Составлен предварительный перечень из 13 дорог на 2023 год»

И.о. мэра Омска Евгений ФОМИН:

- Дополнительно, в рамках экономии, полученной по результатам конкурсных процедур, планируется выполнить ремонт дорог по улицам Спартаковской и Тарской, на участке от улицы Интернациональной до улицы Спартаковской. Добавлю, что в настоящее время составлен предварительный перечень 13 дорог, подлежащих ремонту в 2023 году со сроком исполнения – 2022 год и лимитом финансирования – 700 млн. руб. По этим объектам еще будут проводиться публичные обсуждения.

Также в следующем году в части развития городской дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начнутся работы по строительству развязки по ул. 3-я Островская, будет проведен капремонт дублера ул. Лукашевича (от ул. Крупской до ул. Шаронова) и реконструкция ул. Крупской (на участке от ул. Перелета до ул. Лукашевича)