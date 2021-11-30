Омские чиновники, на которых завели дело за срыв сроков постройки садиков, во всем винят рост цен на стройматериалы

Чиновники назвали и другие причины задержки строительства.

Несколько дней назад омские силовики закончили проверку реализации в Омской области двух национальных проектов «Образование» и «Демография». В их рамках в регионе активно строили новые детские сады и школы. Реализация была назначена не только в городе, но и в районах области. Но оказалось, что сроки строительства не соблюдаются.

Прокуратура представила материалы проверки, по которым заключила, что чиновники из Министерства строительства Омской области не всегда соблюдали сроки подготовки проектной документации, что задерживало общие сроки строительства. Также были выявлены нарушения в контроле и ведении работы с недобросовестными подрядчиками. Именно заказчик работ, казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик», должно было требовать от подрядчиков соблюдения сроков и вести с ними разбирательства в судах, но, по мнению прокуратуры, они делали это не достаточно эффективно. Даже назвали объекты, в строительстве которых возникли проблемы. Среди них оказалось 5 школ и 4 садика.

- В связи с указанными действиями не начато строительство детского сада в ЦАО г. Омска, школы по ул. Завертяева в г. Омске, с существенным отставанием от установленных сроков ведется строительство детских садов в р.п. Большеречье, по ул. Л. Чайкиной в г. Омске, школ в р.п. Горьковское, р.п. Черлак, г. Исилькуль. Строительство школы и детского сада в мкр. «Ясная Поляна» с. Троицкое Омского района не начато и не планируется, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

По материалам этой проверки на неустановленный круг лиц завели уголовное дело по статье за халатность.

В министерстве строительства Омской области назвали свою причину задержек. Большое влияние на ход строительства, по словам пресс-службы минстроя, оказал резкий рост цен на строительные материалы. Многие из них подорожали более чем на 70%, поэтому закупить их вовремя и в нужном объеме не вышло.

Второй причиной задержек стали подрядчики. Недобросовестность некоторых компаний, которых нанимают правительство и мэрия, уже не секрет для многих омичей. Работа с такими подрядчиками чревата переносом сроков завершения работ на неопределенное время. Так произошло и в этот раз.

- Пришлось прибегнуть к расторжению договора с компанией, занимавшейся возведением детского сада в р.п. Большеречьев и в мкрн. «Большие Поля». Аналогичная процедура проводится в отношении еще двух подрядных организаций. На протяжении действия национальных проектов КУ Омской области «Омскоблстройзаказчик» с подрядными организациями ведется претензионная работа. Общая сумма требований от подрядных организаций по госконтрактам превышает 40 млн. рублей, - отметили в пресс-службе минстроя.

Проблемы с школой и садиком в «Ясной Поляне» объяснили отсутствием должного финансирования. Как рассказывают чиновники, изначально проект задумывался при 98% федерального и 2% регионального финансирования. На таких условиях работы готовы начать, но сейчас ситуация совершенно иная. Из федерального бюджета выделили только 20-25% необходимой суммы. Оплатить оставшуюся часть региональный бюджет просто не может.

- Сейчас рассматриваются другие варианты привлечения средств из федерального бюджета, - отметили в министерстве.