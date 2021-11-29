Цифровые сервисы на благо здоровья омичей

Фото: Николай КРИВИЧ

Удобнее и быстрее

Многие омичи за последние годы уже успели оценить все преимущества электронных больничных, которые оформляются проще и выплаты по ним поступают быстрее, чем по бумажным. С будущего года по всей стране листы нетрудоспособности будут выдаваться только в электронном виде и в целом большая часть государственных услуг Фонда социального страхования РФ будет происходить в электронной форме и беззаявительном формате, то есть предоставляться без специального обращения граждан, которым такие услуги положены по закону. Об этом и о других государственных услугах, которые предоставляет Фонд социального страхования РФ, а также тех изменениях, которые произойдут в 2022 году, специалисты Фонда, представители Федерации омских профсоюзов, учреждений здравоохранения рассказали на круглом столе, который прошел в Омском региональном отделении Фонда. Он был организован ИД «Комсомольская правда в Омске».

Встречу открыл управляющий ГУ – Омским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Александр Лось.

управляющий ГУ – Омским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Александр Лось. Фото: Николай КРИВИЧ

- Региональное отделение Фонда в рамках проектов «Электронный листок нетрудоспособности» и «Прямые выплаты» с 1 июля 2017 года перечисляет пособия по временной нетрудоспособности, материнству и детству напрямую работникам, - сказал Александр Николаевич. - Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнству в 2020 году составляли 7,6 млрд рублей, в этом ожидаются на уровне 7,8 млрд рублей. От несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в этом году составят 764,3 млн рублей против 724 млн рублей прошлого года. А общие расходы на меры социальной поддержки населения в связи материнством и детством за 9 месяцев 2021 года составили 1,8 млрд рублей. Расходы на выплату пособий в связи с временной нетрудоспособностью граждан по сравнению с 9 месяцами 2020 года увеличились на 8,6 % и составили 3,4 млрд рублей.

Фото: Николай КРИВИЧ

Ради здоровья людей

Пандемия наложила свой отпечаток на работу Фонда. На 8,6 % по итогам 9 месяцев этого года по сравнению с прошлым выросли выплаты по больничным. Кроме того, для соблюдения всех необходимых профилактических мер взаимодействие с юридическими и физическими лицами отделения Фонда осуществляли через электронные сервисы.

- Все услуги отделения Фонда доступны на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), - сообщила руководитель группы предоставления государственных услуг реготделения Фонда Вера Смирнова. - За 9 месяцев 2021 года Омским региональным отделением Фонда предоставлено 159 тысяч госуслуг застрахованным гражданам и страхователям, из них 135 тысяч в электронном виде через сайт отделения Фонда и ЕПГУ.

Фото: Николай КРИВИЧ

Активно работала горячая линия и единый коллl-центр Фонда, а для тех, кто обращался лично, действовали меры профилактики: прием осуществлялся по предварительной записи, соблюдалось социальное дистанцирование, заявления принимались через информационные ящики.

Фото: Николай КРИВИЧ

Все больничные станут электронными

Каждый год в Омской области выдается более 650 тысяч листков нетрудоспособности, большая часть которых (в этом году 93 %) выдается в электронном виде. А с 1 сентября 2021 года больничные по уходу за ребенком до 8 лет оплачиваются в 100 %-ном размере независимо от стажа работника. С будущего года листок нетрудоспособности будет исключительно электронным, и поэтому работники не будут предоставлять работодателю документы для получения оплаты больничного. Номер больничного будет приходить в Фонд для оплаты и направляться работодателю, пояснила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Лада Мирошникова. Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую Фондом. Основываясь на данных системы ЗАГС и работодателей, Фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка. То же самое касается электронных родовых сертификатов. Если раньше их надо было получать в бумажном виде и людям приходилось ездить за ними издалека, то с нового года все движение будет в электронном виде.

Управляющий региональным отделением Фонда Александр Лось обратил внимание: чтобы работники могли беззаявительно получать выплаты по больничным с нового года, для этого необходимо, чтобы все работодатели и страхователи зарегистрировались в системе электронного документооборота. А и о председателя ООСОП «Федерация омских профсоюзов» Орест Обухов пояснил, что работа с работодателями в этом направлении ведется.

Фото: Николай КРИВИЧ

Поддержка и опора

Одно из направлений деятельности Фонда - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) и граждан льготных категорий - санаторно-курортным лечением. Расходы на эти цели в 2021 году составят 634 млн рублей.

- На учете в отделении Фонда зарегистрированы заявления от 19 360 инвалидов-получателей ТСР и санаторно-курортного лечения, - пояснила начальник отдела Елена Горст. - Ежегодно мы выдаем гражданам с инвалидностью 5-6 млн изделий реабилитации, 2,5 тыс. путевок в санатории, а также 3,5 тыс. талонов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения в лечебные учреждения и санатории.

Фото: Николай КРИВИЧ

Эта большая и нужная работа также во многом происходит в электронном формате. Например, работает мобильное приложение «Социальный навигатор», где люди могут получить полную информацию о своих правах и льготах, о размере фиксированных выплат, узнать о способах, порядке получения услуг и необходимых документах, просмотреть информацию о статусах получаемых пособий и выплат в личном кабинете, подать обращение в Фонд. Причем приложение имеет две части – открытую, которая не требует авторизации и содержит много общей полезной информации, и закрытую, где после авторизации можно получить персональную информацию о выплатах, пособиях, больничных листах и многом другом.

Сегодняшние реалии таковы, что цифровизация охватывает практически все сферы нашей жизни. Электронные сервисы и документооборот делают нашу жизнь значительно удобнее, а предоставление услуг более быстрым, чем с использованием бумажных носителей. А Фонд социального страхования РФ вот уже несколько лет активно внедряет в своей работе электронные сервисы, и в будущем году эта работа будет развиваться и совершенствоваться.

Текст Лариса Лоскутова

Фото Николай Кривич