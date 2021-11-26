Стало известно, какие ограничения обсудят на грядущем заседании омского оперштаба

Оперштаб обсудит новые ограничения, которые могут появиться в Омске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске новое заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом назначили на понедельник, 29 ноября. На нем должны решить, что делать с ковидными ограничениями, действующими в Омске сейчас.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в повестке 4 вопроса.

Первый – предложения об ограничительных мерах. Здесь выскажут свои предложения Росмотребнадзор и Минздрав.

Второй – послабления для бизнеса. Введение системы QR-кодов сильно ударило по работе омских предпринимателей, но отменять их, скорее всего не будут. Об этом во время общения с подписчиками на трансляции в Инстаграм рассказал губернатор. Но возможно ввести другие послабления. Представители общепита просят отменить запрет на их работу в ночное время. Напомним, сейчас рестораны не должны закрываться не позже 23:00.

Третий – QR-коды в транспорте. Тема, которая в последнее время все чаще появляется в медиапространстве. Омские перевозчики и так были против введения кодов, а после опыта других регионов, окончательно убедились, что вводить коды не стоит. Против этого высказываются и омичи в соцсетях. Все же этот вопрос тоже обсудят на заседании оперштаба.

Четвертый – результаты контрольных мероприятий за соблюдением ограничений. Здесь выступят представители министерства региональной безопасности и управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области. Отчитаются, сколько нарушений выявили и где они были зафиксированы.

Отметим также, что по данным федерального Роспотребнадзора, всю неделю в Омской области количество выздоровевших существенно превышало количество заболевших. Пока цифры не уменьшаются, но остаются довольно стабильными: около 600 заболевших и коло 700 выздоровевших каждый день.

Само заседание оперштаба состоится 29 ноября в 16:00. О его итогах мы обязательно сообщим на нашем сайте.