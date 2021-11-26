В Омске на 40 маршрутах подорожает проезд при оплате картой

Омчам придется больше платить за проезд на востребованных маршрутах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня омичам сообщили о повышении цен на проезд. Оказалось, что на эту меру все же решились частные перевозчики. Они единогласно приняли решение поднят цену за проезд при оплате безналом. Теперь в омских маршрутках при оплате банковской картой или электронным проездным придется отдать 30 рублей. Это столько же, сколько платят наличными. Рассчитываться по прежним ценам смогут только льготные категории граждан, а именно пенсионеры, студенты и школьники.

У частных перевозчиков цены на проезд при оплате картой и так был выше, чем в муниципальном транспорте, они уже поднимали его до 27 рублей. Сейчас он подорожает еще на 3 рубля. Это повышение частники уже пытались провести в мае, но тогда этого удалось избежать. Сейчас все официально.

- 25 частных перевозчиков, работающих по нерегулируемому тарифу, уведомили департамент транспорта городской администрации и муниципальное предприятие «Пассажирсервис» о повышении до 30 рублей стоимости проезда при оплате безналичным способом - с использованием электронных проездных билетов «Омка» для граждан и бесконтактных банковских карт, - отметили в администрации города.

Вот список из 40 маршрутов, на которых плата за проезд повысится:

- оплата повысится с 27 ноября: 362, 222, 424, 434, 430, 305, 359, 386, 394, 445, 409, 514, 385, 393, 68, 30, 200, 331, 346, 418 (ИП Локотков), 503, 83Н, 201, 99, 339, 399, 345, 470, 71, 203,219Б, 276, 350, 568;

- оплата повысится с 28 ноября: 323, 353;

- оплата повысится с 29 ноября: 97, 392, 418 (ИП Лутков), 511.

Стоит отметить, что оплата в муниципальном транспорте останется прежней. До конца года точно ничего не изменится и у частников, работающих на регулируемых маршрутах.

- Наши коллеги может и могут повысить цены на проезд, но мы до конца года работаем по заключенным контрактам, а значит по старым ценам. В департаменте транспорта пока нам не сообщали о планах повышения цен на следующий год, но сейчас все дорожает, а тарифы еще будут обсуждать, - рассказал глава «Омского транспортного союза» Николай Артемьев.