«Я понимала, что могу уйти из жизни»: Блогер, купившая квартиру омской пенсионерке, после ковида больше не антиваксер

Сейчас Елена Тришина с трудом восстанавливается после перенесенной тяжелой болезни. Фото: ВКонтакте

Блогер Елена Тришина, которая помогла купить квартиру омской пенсионерке из бочки, наконец, вышла на связь с подписчиками. Несколько недель они переживали за ее здоровье. Девушка заразилась коронавирусом и оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. В какой-то момент блогер даже не могла дышать самостоятельно. Но сейчас самое плохое позади: ее перевели в обычную палату. Елена потихоньку восстанавливается после тяжелой болезни.

Она рассказала, что в первой больнице ее недостаточно хорошо лечили. Туда девушка поступила с поражением легких в 30%, а потом все усугубилось до 50%. Правда, и в Коммунарке , куда блогера перевезли знакомые, поражение легких усугубилось до 75%. Но врачи смогли буквально вытащить Елену Тришину с того света.

- Я понимала, что становится хуже [в первой больнице] и я могу просто уйти. Говорить я уже не могла и не могла ни на что повлиять, единственное, что успела сделать - это позвонить подруге! - признается блогер.

В Коммунарке поражение легких увеличилось. Врачи объяснили, почему так произошло.

Елене Тришиной тяжело дышать без маски - тысячи подписчиков желают ей выздоровления. Фото: Instagram.com

- Как сказал позже врач, организм стал пожирать сам себя! Низкий поклон врачебному составу и отдельно реанимационной медсестре Алие, которая буквально выходила меня, я таких людей ещё не встречала! Вчера меня перевели из реанимации в палату, сейчас понимаю, что все это время было как в тумане, - написала Елена Тришина в своем Instagram.

Сейчас блогер постепенно восстанавливается, но самочувствие после ковида не из лучших. По ее словам, ближайшие 10 дней она точно проведет еще в больнице. Девушке тяжело ходить и она чувствует себя разбитой. Елена Тришина призналась, что раньше была противником вакцинации от коронавируса, однако после разговором с врачами всерьез пересмотрела свое отношение к этому вопросу.

- Состояние на данный момент как поездом переехали, я один сплошной синяк! Ходить могу с трудом как-будто 100 килограммов в руках, нет сил поднимать собственное тело. Грудная клетка убита, еще в маске, но самостоятельно могу дышать, - написала блогер. - Я всегда очень просто относилась к COVID. Была противником прививки. Это из серии: неизведанная вакцина, непонятно как отреагирует организм, ну заболею, значит так тому и быть - вылечусь. Поговорив с врачами красной зоны, поняла, что, наверное, лучше все же прививаться. Да, ты можешь заболеть, но шансов, что пройдет это легче, в разы больше! В любом случае никого ни к чему не призываю!

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