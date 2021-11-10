19 ноября в 18.30 в театре «Студия» Л.Ермолаевой» премьера спектакля «А как насчет любви?»

- Наталья Григорьевна, почему вы выбрали для постановки пьесу Сэма Бобрика?

- Эту пьесу предложила я, так как она мне очень понравилась. Изначально я искала пьесу, на Евгения Сизова и Алену Устинову, на их тандем. Артисты высказали желание сыграть вместе и эта пьеса отлично подходит для этого. Она основана на очень хорошей игре двух актеров и если у нас получится - значит на один чудесный спектакль в театре «Студия» Л.Ермолаевой» станет больше.

- О чем данная постановка? И кому она будет наиболее интересна?

- О любви, конечно же. О мужчине и женщине, их взаимоотношениях, их историях. Она будет интересна совершенно разным категориям зрителей, и молодежи и людям среднего возраста. Это такая универсальная комедия, которая может понравиться абсолютно всем, от мала до велика.

- В чем на ваш взгляд основной конфликт данной пьесы?

- Пьеса о любви, и основной конфликт в том, что и мужчины и женщина пути друг к другу бывают непредсказуемы. Кажется, что все рушиться, они не подходят друг другу, а на самом деле - они созданы друг для друга и это их судьба. Сама пьеса про то, как тяжело нам порой понять друг друга, но когда мы наконец-то понимаем, то становимся счастливы.

- Постановка рассчитана на двух артистов. Вы изначально знали, кого из артистов пригласите на главные роли? Почему именно они?

- Здесь смогут сыграть только очень талантливые артисты, поскольку пьеса на двоих актеров изначально очень сложная в исполнении. Сама пьеса выбиралась по их запросу и после того, как они ее прочитали, мы приступили к работе. И у нас получается замечательный спектакль, который, я надеюсь, найдет отклик в сердцах многих зрителей театра «Студия» Л. Ермолаевой».