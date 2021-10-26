Омский НПЗ построит в центре города новый скейт-парк

Строительство скейт-парка планируется завершить к старту нового летнего сезона. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Строительство первого в регионе скейт-парка началось на улице Бударина. Современный многофункциональный комплекс не только объединит вокруг себя молодых спортсменов, но и станет новым местом для прогулок и отдыха всех омичей. Возведение объекта Омский НПЗ ведет по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Как отмечают на предприятии, проектам в поддержку детского и молодежного спорта всегда уделяется особое внимание. - Омский НПЗ принимает активное участие в реализации проектов, направленных на возведение новых объектов спортивной инфраструктуры, благоустройство городской среды. Проект по строительству скейт-парка имеет для нас особую значимость, ведь это будет первый спортивный комплекс такого рода в нашем регионе. Поддерживая востребованные виды спорта, мы создаем дополнительные возможности для самореализации омичей, для вовлечения их в насыщенную, активную жизнь, где здоровье и хорошая физическая форма остаются одними из важнейших трендов, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. Скейт-парк будет оборудован набором фигур, которые позволят выполнять трюки любой сложности. Поэтому площадка подойдет как мастерам экстремальных видов спорта, так и тем, кто только встал на скейт. Для велосипедов, самокатов она тоже в самый раз. Территория вокруг парка будет благоустроена, здесь высадят деревья. Там, где раньше было запустение, появится комфортная зона для отдыха омичей. - На протяжении многих лет ОНПЗ является надежным партнером города в реализации крупнейших инвестиционных проектов. Серьезную поддержку получают ключевые социальные направления: образование, культура, спорт. Предприятие вносит весомый вклад в повышение качества жизни, делая все, чтобы городское пространство было привлекательным для самих омичей. Такие проекты, как скейт-парк, популяризируют массовый спорт, активный образ жизни. Не исключено, что скейт-парк станет площадкой не только для ежедневных тренировок, но и для проведения соревнований различного уровня, – отметил исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин. Новый комплекс очень ждет спортивное сообщество. Строительство скейт-парка планируется завершить в 2022 году – как раз к старту нового летнего сезона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Эта часть города давно стала точкой притяжения молодежи»

Президент Федерации роллер спорта и спидскейтинга Омской области Анатолий СТЕПАНОВ:

- Появление профессионального скейт-парка в нашем городе – долгожданное событие для всех любителей экстремальных видов спорта. Радует, что такое привлекательное для бизнеса место в центре Омска отдали не под коммерческое строительство, а под социально важный, особенно для молодежи, объект. Эта часть города давно стала точкой притяжения молодых омичей, в том числе и скейтеров. Сегодня ребята катаются на парапетах Любинского, подвергая риску не только себя, но и окружающих. С новым скейт-парком все будет иначе.