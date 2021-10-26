В Омске завершают первый этап реконструкции социальных объектов по нацпроектам

Площадь у ДК «Звездный» давно требовала ремонта. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Впереди холода, а, значит, работы по реконструкции социальных городских объектов под открытым небом проводить будет нельзя. К концу подходят сроки выполнения работ первой очереди на нескольких крупных объектах. Как продвигается их стройка, оценил в ходе объезда исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин.

ДК «Звездный» преображается

Первым объектом, который он посетил, стал ДК «Звездный». Его ремонтируют по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Ранее у администрации уже возникали вопросы по поводы темпов ремонта данного ДК. К ремонту площади перед домом культуры приступили в 2021 году без проекта, поэтому многие решения принимались сразу на месте. Когда подрядчик убрал старое покрытие и добрался до коммуникаций, выяснилось, что необходимы дополнительные работы. Это и задержало строителей. Реконструкция рассчитана на несколько этапов, сейчас к концу подходит первый из них. Несмотря на все трудности, подрядчик пообещал закончить все в срок.

- Площадь у ДК «Звездный» давно требовала ремонта. В этом году мы начали эту большую работу. Без «дополнительных» затрат не обошлось. Здесь колоссальный объем невидимых глазу обывателя работ, в том числе земляных, с подпорными стенками и лестницей. Поэтому помимо основного объема работ первого контракта, который подрядчик уже завершил, до начала ноября на центральной площади уложат гранитные плиты, – пояснил исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин. – В целом мы видим, что это пространство даже после первого этапа приобретает совсем иной вид, основательные виды работ с покрытиями выполнены: обустроена сеть новых тротуаров, парковок, пандусы, установлено освещение, появятся новые скамьи, очень достойно стала выглядеть центральная часть площади перед дворцом культуры.

«Зеленый Остров» отремонтируют за три года

После реконструкции на улице Кемеровская появились новые линии освещения, мощеные плиткой тротуары и новый асфальт. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Вторым крупным объектом в программе визита исполняющего обязанности мэра стал парк «Зеленый остров». Это самый большой и амбициозный проект, за который взялись в Омске в последний год. Благоустраивать территорию парка будут три года подряд в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость первого этапа реконструкции составила 65 миллионов. За эту сумму подрядчики должны были отремонтировать пространство от центральной аллеи до косы на полуострове. Там работы подходят к концу, осталось только установить туалеты, разделители для пешеходных и велодорожек и площадку для сбора мусора. Подрядчики в этом году начали и благоустройство парка в границах улиц Кемеровская и Старозагородная роща. Этот участок обойдется в 25,9 миллионов и относится ко второму этапу реконструкции, который должен был проходить в следующем году. Оценив силы. Подрядчик решил отремонтировать его в этом году. Строители почти закончили с укладкой плитки. Осталось еще поставить скамейки, закончить с оборудованием ливневки и подключить освещение. Но сроки выполнения работ все же немного задерживаются.

- Подрядчик вышел за пределы контрактных сроков из-за большого объема работ и сложностей с поставками малых архитектурных форм. «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» как заказчик выставит пени и штрафные санкции. Но в целом работы первого этапа до ноября будут завершены, а в следующем году большая работа по благоустройству парка будет продолжена, - отметил Фомин.

Неравнодушные жители указали на недочеты

Не обошлось при ремонте парка и без замечаний. Омичи, пристально следившие за выполнением реконструкции, совсем недавно заметили странное решение подрядчика. При обустройстве площадки для кормления белок они использовали щебеночную пыль. Ей засыпали большой участок, даже вплотную подошли к деревьям. Омичи возмутились такими мерами и посчитали, что так быть не должно и сообщили в администрацию. И действительно, оказалось, что работник ООО «СибДор» использовали при обустройстве площадки совершенно не тот материал, который был прописан в проекте. Сейчас щебеночную пыль убрали и ждут новые материалы, для обустройства площадки. Такую конструктивную обратную связь с жителями в мэрии очень ценят.

- После оперативной проверки выявлено, что таким своеобразным путем подрядчик решил устроить площадку для кормления белок, используя не соответствующий проекту и технологии строительный материал (отсев щебня мелкой фракции). Отмечу, что такое непозволительно и подрядчик был наказан: выдано 8 предписаний от стройконтроля и заказчика «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Щебеночная пыль была вывезена, площадка в настоящее время почти восстановлена, мелкий гранит различных оттенков будет завезен в ближайшее время, подрядчик выполнит все работы за свой счет. И, надеюсь, впредь больше не допустит подобных ошибок, - высказался о ситуации Евгений Фомин.

Тот же подрядчик, ООО «СибДор», выполнил благоустройство и улицы Кемеровская, которая находится недалеко от границ парка. Работы там проходили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На этой улице находятся некоторые популярные у омичей развлекательные заведения, разные коммерческие организации, но до недавнего времени дорога оставляла желать лучшего. Там практически не было тротуаров, плохое освещение, и проехать автолюбителям было трудно. После реконструкции на улице Кемеровская появились новые линии освещения, мощеные плиткой тротуары и новый асфальт на проезжей части. Подрядчику осталось только закончить съезды и сдать объект. Приемка должна пройти до 1 ноября.

«Наш город становится лучше»

В осенний период особенно активно проходят посадки растений. Агрономы называют это время года самым благоприятным для того, чтобы приживались молодые деревья. Евгений Фомин проверил подсадку молодых саженцев в сквере Дружбы народов. Там рабочие высадили 15 рябин и 25 краснолистных яблонь. По всему городу в этом году предусмотрена высадка 2 300 крупномерных деревьев и 5 000 кустарников. Еще 1 300 деревьев посадят взамен снесенных старых растений.

- Но и этого мало, – отметил исполняющий обязанности главы города, – нужно больше новых деревьев, службам озеленения «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» необходимо расширять и разнообразить видовой состав деревьев, повышать квалификацию агрономов. Руководителю городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Алексею Потапову дано поручение - пересмотреть структуру муниципального задания по озеленению города, уделять больше внимания уходовым работам за зелеными насаждениями. Мы сейчас совместно будем работать над этим вопросом, по возможности – увеличивать финансирование, привлекать специалистов.

По итогам объезда Евгений Фомин отметил, что благодаря нацпроектам в этом году в Омске почти завершились комплексные работы на девяти городских территориях и 37 дорогах.

- Мы без труда можем увидеть, что благодаря нацпроектам наш город с каждым годом преображается и становится все лучше, - подытожил Евгений Фомин.