Омские бизнесмены просят отменить QR-коды в торговых центрах и кафе с 1 декабря

Введение QR-кодов снизило выручку предпринимателей почти в два раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске уже две недели действует систем QR-кодов. Сначала их действие распространялось только на учреждении культуры. Первыми предъявить коды пришлось посетителям театров, музеев и кино. Даже меньше чем через неделю после этого в городе ввели QR-коды и для посещения торговых центров и кафе. Этим оказались недовольны не только омичи, но и предприниматели.

Довольно ожидаемо, что после введения ограничений выручка снизилась. Больше половины предпринимателей отметили падение выручки в два раза, после того как на входах в ТЦ омичей стали спрашивать о QR-кодах. На этой волне некоторые и вовсе отказались от походов в крупные магазины, а некоторые омичи стали предлагать за скромную плату сделать покупки за тех, у кого кода нет.

Накануне провели экономический оперштаб, на котором обсудили проблемы бизнеса. Омские предприниматели высказались негативно о введении QR-Кодов. Но убедить Роспотребнадзор смягчить ограничении не удалось. Но в ведомстве все же согласились с тем, что QR-коды можно будет отменить, если заболеваемость пойдет на спад. Союз предпринимателей Омской области, отделение Опоры России и Торгово-промышленная палата подготовили совместное обращение к оперштабу по борьбе с коронавирусом. В нем предприниматели просят отменить систему кодов уже с 1 декабря. Мотивируют они свое предложение тем, что из-за ограничений существенно падает выручка, а снизить заболеваемость они не помогают.

- Сегодня в отдельных отраслях введены ограничения на работу (запрет на работу в ночное время, проверка QR-кодов, ограничение на количество человек), в других же, с большим скоплением людей, такие ограничения отсутствуют. Объяснений, как определяются такие сферы, Роспотребнадзор не дает, - отмечают в своем письме предприниматели.

Есть в документе и предложения, что делать, если ситуация с ковидом в ближайшее время не улучшится. Выглядят они справедливо, но радикально.

- Если же ситуацию не удастся «переломить», то нужно признать, что введенные ограничения на сферы общественного питания, непродовольственной торговли, парикмахерских, фитнеса и других являются неэффективными и не обеспечивают снижения заболеваемости. В случае, если будет принято решение о сохранении системы QR-кодов после 1 декабря, такие требования должны быть распространены на все сферы, - считают предприниматели.

Пока дата нового оперштаба по борьбе с коронавирусом не назначена. Поэтому предположить, когда рассмотрят предложения омских предпринимателей сложно. Сейчас в Омске действуют старые ограничения, которые ввели на прошлом заседании. Пока они продлятся до конца ноября.