На оперштабе названо главное условие отмены QR-кодов в Омске

После введения QR-кодов многие рестораны и кафе потеряли больше половины своей выручки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны первые итоге оперштаба по экономике. Там обсуждались последствия для омского бизнеса после введения новых ограничений. Напомним, что с ноября в регионе обязательны QR-коды при входе в омские музеи, кинотеатры, театры, бассейны, спортклубы, торговые центры и в рестораны. Больше всех страдает общепит.

Ряд заведений уже заявили, что нерабочая неделя и введение QR-кодов стоили им потери больше половины выручки. Многие кафе на грани разорения, а персонал отправлен в бессрочные отпуска. Официанты и повара уезжают на работу в другие регионы, где QR-коды не введены. Однако, несмотря на эти доводы, прозвучавшие на оперштабе по экономики, Роспотребнадзор стоит на своем и отменять электронные сертификаты не думает.

О первых итогах заседания, где обсуждались последствия ограничительных мер для бизнеса, рассказал омский вице-губернатор Дмитрий Ушаков. Он назвал единственное условие, при котором власти и санитарные врачи готовы отменить QR-коды.

- Позиция Роспотребнадзора неизменна, в регионе сложная эпидситуация. Можно говорить о снятии ограничений (QR и время для общепита) при отрицательной динамике заболевших. Речь может идти о 30 днях. Надо вакцинироваться! - написал в своем Instagram чиновник.

По словам Ушакова, удалось вместе с руководством торговых центров и Роспотребнадзора прийти к компромиссу проверки QR-кодов не на входе в ТЦ, а непосредственно на входе в каждый объект торговли. Это позволит избежать очередей.

- Важно, есть предложение сделать возможным вход в торговые центры и общепит по ПЦР-тестам. Обсудим это на оперштабе, - подчеркнул вице-губернатор Дмитрий Ушаков.