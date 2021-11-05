«Вы нарушаете мои права!»: Стычка омича без QR-кода с охранником торгового центра попала на видео

Омич пытался пройти в ТК "Триумф" без QR-кода. Фото: ВКонтакте

С 4 ноября каждый посетитель при входе в любой омский торговый центр обязан предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность. Такое решение накануне принял региональный оперштаб. Проверять наличие электронных сертификатов о вакцинации теперь начали охранники торговых центров, которые стоят на входе.

Как и предполагали многие, у них будет множество конфликтов с посетителями. Весь негатив омичей на себя возьмут именно секьюрити. В региональном минэкономики им уже дали подробную инструкцию, как вести себя в таких ситуациях. Охранникам рекомендовано не вступать в конфликт, а снимать правонарушение на камеру телефона и вызывать полицию.

Видео со стычкой омича и охранника торгового центра "Триумф" накануне появилось в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина, не предъявивший QR-код, настойчиво пытается пройти. Но дорогу перед эскалатором ему преграждает секьюрити. Он довольно деликатно просит омича не нарушать. И, кажется, спокойствие и уверенность охранника бесит посетителя еще больше.

- Да, я буду вас снимать на камеру. Зачем вы скандал-то навязываете? - говорит на ролике сотрудник торгового центра.

- Вы же не имеете права! - не унимается обиженный посетитель.

- Обратитесь к администратору, - говорит ему охранник и переключает свое внимание на другого клиента, который хочет пройти в ТК "Триумф".

- Ты не имеешь права меня не пускать, понимаешь? Вы нарушаете мои права! - кипятится омич.

При этом он отталкивает сотрудника ТЦ своим телом и внаглую пытается пройти и подняться на эскалатор. Охранник с трудом сдерживает натиск, но все же не пускает посетителя без QR-кода.

- Да вы зачем меня толкаете? Я же никого не трогаю, - удивленно кричит секьюрити.

- Вы не имеете права потому что! - стоит на своем омич.

На этом короткое видео, снятое другими клиентами торгового комплекса "Триумф", обрывается. Чем закончилась эта история, неизвестно. Скорее всего, это не первая подобная стычка. И за этим инцидентом последуют и новые.

Большинство омичей в комментариях под видео негативно высказались о введении QR-кодов в торговых центрах. Но отметили корректные действия охранника. Многие посчитали его заложником ситуации.

- Администрацию на ковер! Стояли бы там сами и проверяли коды. Указание дали, а сами в норку. Охранника тоже можно понять, над ним начальство, он может без работы остаться, - написали омичи в комментариях.