Губернатор сделал заявление о продлении нерабочих дней в Омской области после 7 ноября

Александр Бурков не раз призывал сибиряков вакцинироваться и напомнил об этом снова. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

По всей стране официально установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Однако главам регионов разрешили самостоятельно принимать решение об их продлении. Все зависит от ситуации с коронавирусом в каждом конкретном субъекте.

Сегодня заявление по поводу возможного продления нерабочих дней сделал губернатор Омской области. Он назвал условие, при котором они закончатся уже 8 ноября.

- Продление нерабочих дней, конечно, зависит от санитарно-эпидемической обстановки. Продолжится ли у нас рост заболеваемости и насколько он будет высок, - цитирует омского губернатора Россия-24. - Уже в зависимости от этого мы будем принимать решение.

Добавим, что число заболевших за сутки растет в Омской области с 21 октября. С этой даты ежедневные цифры все выше. Если 22 октября в регионе было выявлено 411, то сегодня, 4 ноября, у нас зарегистрировано уже 567 новых случаев коронавируса. Губернатор Александр Бурков не раз говорил, что единственный путь победить пандемию и снять все ограничения - вакцинация. На данный момент в Омской области привито 564 960 человек.

СКАЗАНО

«Нам нужно проявить сплоченность и терпение в борьбе с невидимым врагом»

- Мы имеем невидимого врага. Пандемия повлияла на традицию проведения Дня народного единства. Обстановка диктует нам новые правила жизни, и их нужно соблюдать. В условиях шторма, в который попал наш общий корабль, мы должны действовать согласованно. Человечество уже сталкивалось с подобными вызовами. И в борьбе с ними побеждала сплоченность и согласованность. Сегодня нам нужно проявить сплоченность, мужество и терпение, - сказал Александр Бурков в своем поздравлении омичей с Днем народного единства.