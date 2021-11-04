Охранники торговых центров будут вызывать полицию на омичей без паспорта и QR-кода

Весь негатив на себя теперь примут секьюрити. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 ноября во всех торговых центрах действует система пропуска через QR-код. По решению оперштаба, теперь посетителей без электронного сертификата пускать в ТЦ и ТК попросту не будут. Проверять их будут охранники торговых центров. При этом в омском министерстве экономики дали подробные разъяснения, как должен быть организован процесс и какие требования теперь предъявляются к посетителям. "Комсомолка" изучила главные пункты этой инструкции, которая точно не понравится многим омичам.

1. Несовершеннолетние теперь могут посещать торговые комплексы лишь вместе со взрослыми;

2. Охранников ТЦ наделяют чуть ли не правами полицейских. Они теперь имеют право требовать QR-код, свежий ПЦР, справку о том, что вы переболели не ранее 6 месяцев назад, а также бумагу с медотводом и печатью поликлиники. При всем этом посетители обязаны еще и иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Из инструкции минэкономики следует, что посетители должны предъявлять его по требованию охранника. Нужно это якобы для того, чтобы он сверил данные QR-код и посетителя;

3. Судя по всему, проверять наличие QR-кода второй раз будут уже в конкретной торговой точке, в которую придет клиент. Владельцев магазинов и бутиков обязали назначить ответственных за проверку кода и обучить их этому процессу;

4. Посетить ТЦ без QR-кода можно будет, но лишь в том случае, если вы пришли в аптеку, супермаркет, продовольственный магазин или аптеку. И они имеют отдельный вход или выделенный проход, который не пересекается с общей территорией торгового центра.

Как все это будет выглядеть на практике, омичи узнают в ближайшие дни. Опыт других регионов уже показал, что при введении QR-кодов в торговых центрах конфликтов не избежать. Весь негатив на себя теперь будут принимать охранники, которым власти дали инструкцию вызывать полицию на антиваксеров.

ВОПРОС РЕБРОМ?

Есть QR-код, но нет паспорта, что тогда?

На эти случаи в региональном министерстве экономики разработали четкую инструкцию для охранников. Пройти без документа, удостоверяющего личность, будет нельзя. Причина в том, что один и тот же QR-код, как считают власти, можно передавать из рук в руки.

- При попытке прохода посетителя на территорию ТЦ без предъявления документа, удостоверяющего личность, QR-кода, медицинского документа о вакцинации и несовпадении данных QR-кода охранник должен: проинформировать посетителя об ответственности за нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. А в случае несогласия исполнять установленные требования, не вступая в конфликт, зафиксировать на камеру факт нарушения и вызвать полицию, - говорится в официальной инструкции минэкономики для секьюрити ТЦ.