«В машине у Иртыша найдены три телефона»: появились подробности поисков загадочно пропавших омских рыбаков

В реке нашли сеть рыбаков, но что случилось с ними самими пока не известно. Фото: пресс-службе Следственного комитета по Омской области

Накануне в Омске объявили о поисках троих мужчин. Они отправились на рыбалку в село Розовка в Омском районе Омской области. Они приехали к реке на ВАЗе с прицепом, чтобы порыбачить на лодке, но не вернулись домой 30 октября. После этого забеспокоились родственники. С тех пор их поисками занимаются добровольцы, полиция и следственный комитет. Выяснилось, что Алексей Кадочкин, Александр Сибисов и Сергей Гультяев были коллегами по работе. Поэтому и договорились вместе порыбачить на выходных.

Трое омичей не вернулись с рыбалки пять дней назад. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В пресс-службе следкома рассказали, что нашли место на берегу, куда приехали омичи.

- При осмотре берега Иртыша около с. Розовка обнаружен автомобиль ВАЗ с прицепом, на котором уехали мужчины, на прицепе лодка отсутствовала, в салоне автомобиля следователи нашли мобильные телефоны, принадлежащие мужчинам, а недалеко от этого места в реке обнаружена их сеть, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что место омичи выбрали не самое рыбное, сети вынули почти пустыми. Недалеко от этого места водолазы провели обследование дна, но тела мужчин и лодку так и не нашли. Поиски продолжаются.

В качестве основной рассматривают версию несчастного случая на воде, но проверяют и другие возможные варианты. Рыбаки пропали во время ухудшения погоды в Омске. В ночь на минувшую субботу резко похолодало, местами прошли осадки в виде снега. Сейчас погода тоже не радует теплом. Поэтому, если рыбаки оказались в воде и выжили, им сейчас угрожает реальная опасность.