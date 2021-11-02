Экологи объяснили, почему нужно сносить старейшую в городе иву у «Водоканала»

В экспертизе экологов, которую провели по заказу администрации, говорится, что 100-летняя белая ива уже не представляет экологической ценности и сильно разрушена. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Появились подробности по ситуации с возможным сносом старейшего в Омске дерева. Речь о столетней белой иве, растущей у "Водоканала". Ранее она была признана памятником природы. Однако сейчас власти хотят лишить дерево этого статуса - уже подготовлен проект постановления. Причиной послужило внутреннее разрушение древесины растения. И природоохранной, рекреационной, эстетической и научной ценности ива уже не несет. Такое заключение сделали экологи.

Многие жители выступили против такого решения. Однако, как рассказали в пресс-службе омской мэрии, проект постановления основан на материалах комплексного экологического обследования особо охраняемой природной территории памятника природы местного значения «Ива белая». Материалы подготовили доцент кафедры биологии и биологического образования Н.В. Пликина и научный сотрудник, кандидат биологических наук А.Н. Ефремов из Омского государственного педагогического университета. Заказчиком исследования выступил "ОмскВодоканал".

Так сейчас выглядит ствол той самой столетней ивы. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Растение ивы белой посажено, вероятно, в 1915-1916 гг. В настоящее время дерево необратимо разрушается грибами и вредителями, относится к категории – IV усыхающие (усохло или усыхает 2/3 кроны) и является аварийно-опасным деревом…По результатам интегральной оценки памятник природы местного значения «Ива белая» имеет низкую созологическую (видовое и биоптическое разнообразие, отсутствуют редкие виды животных и растений), рекреационную, эстетическую и научную ценность, утратил природоохранное, эстетическое значение, - говорится в заключении экспертизы.

Такой стяжкой из металла поддерживают Фото: пресс-служба администрации города Омска

По информации властей, аварийным дерево, против сноса которого выступают некоторые омичи, было признано еще в 2009 году. Для поддержание ствола на него даже установили металлическую стяжку в виде обруча. Примерно тогда же рядом с ивой появилась табличка «Опасно!», предупреждающая прохожих о возможном падении дерева. Власти не скрывают, что планируют снос дерева.

Табличка, предупреждающая прохожих об опасности. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- После того, как постановление «Об упразднении памятника природы «Ива белая» будет согласовано структурными подразделениями администрации и подписано, снос дерева будет рассмотрен на комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в Омске. Предварительно данное дерево будет повторно обследовано городскими агрономами, - говорится в официальном сообщении мэрии. - В случае принятия решение о сносе дерева в перспективе на прилегающей территории планируются дополнительные высадки крупномерных деревьев ценных пород.