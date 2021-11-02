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Общество2 ноября 2021 11:20

Экологи объяснили, почему нужно сносить старейшую в городе иву у «Водоканала»

Экспертиза показала: столетнее дерево уже изъедено грибком
Источник:kp.ru
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В экспертизе экологов, которую провели по заказу администрации, говорится, что 100-летняя белая ива уже не представляет экологической ценности и сильно разрушена.

В экспертизе экологов, которую провели по заказу администрации, говорится, что 100-летняя белая ива уже не представляет экологической ценности и сильно разрушена.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Появились подробности по ситуации с возможным сносом старейшего в Омске дерева. Речь о столетней белой иве, растущей у "Водоканала". Ранее она была признана памятником природы. Однако сейчас власти хотят лишить дерево этого статуса - уже подготовлен проект постановления. Причиной послужило внутреннее разрушение древесины растения. И природоохранной, рекреационной, эстетической и научной ценности ива уже не несет. Такое заключение сделали экологи.

Многие жители выступили против такого решения. Однако, как рассказали в пресс-службе омской мэрии, проект постановления основан на материалах комплексного экологического обследования особо охраняемой природной территории памятника природы местного значения «Ива белая». Материалы подготовили доцент кафедры биологии и биологического образования Н.В. Пликина и научный сотрудник, кандидат биологических наук А.Н. Ефремов из Омского государственного педагогического университета. Заказчиком исследования выступил "ОмскВодоканал".

Так сейчас выглядит ствол той самой столетней ивы.

Так сейчас выглядит ствол той самой столетней ивы.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Растение ивы белой посажено, вероятно, в 1915-1916 гг. В настоящее время дерево необратимо разрушается грибами и вредителями, относится к категории – IV усыхающие (усохло или усыхает 2/3 кроны) и является аварийно-опасным деревом…По результатам интегральной оценки памятник природы местного значения «Ива белая» имеет низкую созологическую (видовое и биоптическое разнообразие, отсутствуют редкие виды животных и растений), рекреационную, эстетическую и научную ценность, утратил природоохранное, эстетическое значение, - говорится в заключении экспертизы.

Такой стяжкой из металла поддерживают

Такой стяжкой из металла поддерживают

Фото: пресс-служба администрации города Омска

По информации властей, аварийным дерево, против сноса которого выступают некоторые омичи, было признано еще в 2009 году. Для поддержание ствола на него даже установили металлическую стяжку в виде обруча. Примерно тогда же рядом с ивой появилась табличка «Опасно!», предупреждающая прохожих о возможном падении дерева. Власти не скрывают, что планируют снос дерева.

Табличка, предупреждающая прохожих об опасности.

Табличка, предупреждающая прохожих об опасности.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- После того, как постановление «Об упразднении памятника природы «Ива белая» будет согласовано структурными подразделениями администрации и подписано, снос дерева будет рассмотрен на комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в Омске. Предварительно данное дерево будет повторно обследовано городскими агрономами, - говорится в официальном сообщении мэрии. - В случае принятия решение о сносе дерева в перспективе на прилегающей территории планируются дополнительные высадки крупномерных деревьев ценных пород.

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