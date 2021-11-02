«А вы сами знаете, сколько людей работает?»: В мэрии ответили на возмущения омичей сокращением автобусов

Многие сибиряки в эти дни с трудом уезжают на работу утром и вечером – домой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После наступления официально нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября омичи столкнулись с той же проблемой, что была весной. Большинство компаний и предприятий продолжили трудиться, но работу транспорта в городе перевели по графику выходного дня. Из-за этого многие сибиряки с трудом уезжают на работу утром и вечером – домой. Автобусов стало меньше, а пассажиров не сильно убавилось. В итоге они ходят битком, а, значит, риск заразиться ковидом еще выше. Многие не понимают, зачем было сокращать количество транспорта. Ведь целью было снижение уровня заболеваемости.

- Накипело. Обращение к администрации города и департаменту транспорта. Какой там у вас очень «умный» человек решил, что весь транспорт в городе должен работать по графику выходного дня? Сегодня была просто давка в автобусе №17, какие при этом этом ковидные ограничения? – жалуется в соцсетях одна из пассажирок. – Если вы все боритесь с ковидом, то зачем все делаете против людей? Большая часть населения в городе работает в так называемые «выходные»!

«КП-Омск» решила задать все эти вопросы департаменту транспорта. Спустя три дня, мы все-таки дозвонились до замдиректора департамента Игорю Кожухову. Именно он в ведомстве курирует расписание и графики движения автобусов.

- Как мы и предполагали, когда департамент решил перевести транспорт на график выходного дня с 30 октября по 7 ноября, пошли жалобы. Люди продолжают работать, а уехать по утрам и вечерам не могут.

- Мы добавили 37 единиц транспорта на те маршруты, где мы почувствовали напряжение, - ответил Игорь Кожухов.

- На какое время?

- Все-таки на утреннее время. С утра пораньше сделали расписание – удлинили время работы. И добавили машин там, где есть напряжение. В основном это окраины, например, станция «Входная». По опыту прошлых ситуаций мы переходим на выходное расписание, а некоторые предприятия все-таки работают. И на окраины мы добавили транспорт. Специалисты следят за ситуацией.

- Но это вы корректировали уже сейчас? С учетом жалоб?

- Станислав, я не могу больше говорить, я на совещание с мэром…Мне сейчас с вами, честно, больше…

- Когда я могу вас еще набрать?

- Ну, что вы еще хотите? Я вам сказал, что мы добавили 37 единиц транспорта…

- Я хотел узнать, сколько было обычно транспорта и сколько вы оставили на эти, так называемые, нерабочие дни.

- Позвоните в приемную, пресс-секретарь подготовит вам. У меня, думаете, в голове все это? В целом я ситуацию вам обрисовал. Специалисты работают, анализируем звонки…

- Я так понимаю, звонков много?

- Нет, не много звонков.

- Значит, весь негатив ушел в соцсети.

- Ну, в соцсетях люди пишут, смотрим, реагируем. На утро добавили машин, рейсы сделали пораньше.

- Считаете, добавленные 37 автобусов на миллионный город, это решение? Не маловато?

- Вы тогда скажите мне, сколько сегодня человек работает, а сколько – нет. Чтобы понимание было.

- В этом у вас проблема? В том, что вы не знаете пассажиропоток на эти дни?

- А вы знаете, сколько предприятий и людей работает?

- Нет, но я и не отвечаю за транспорт в городе.

- Поэтому мы реагируем на жалобы точечно и работаем. Извините, у меня совещание у мэра.

ОФИЦИАЛЬНО

- На основании Указа Президента Российской Федерации «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлены нерабочими. В выходные и праздничные дни работа городского пассажирского транспорта организуется с сокращением выпуска подвижного состава на маршруты в связи со снижением пассажиропотока в указанные дни, - говорится в официальном сообщении администрации города.