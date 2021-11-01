Под Омском на озере пропали три рыбака

Под омском пропали сразу три рыбака. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Омске окончательно повернула на зиму. Лег первый снег, значительно похолодало. МЧС предупредили об официальном закрытии навигации для маломерных судов. Кажется, что время для отдыха на природе закончилось, но трое омичей решили иначе.

Приятели решили отправиться на рыбалку на озеро недалеко от поселка Розовка в Омском районе Омской области. Приятели не приехали домой 29 октября. С тех пор с ними не могут связаться. Уже в выходные, начиная с 30 октября, в Омске резко ухудшилась погода: усилился ветер, пошел снег и резко похолодало. Все это время рыбаков ищут.

Поисками пропавших занимаются активисты поискового отряда «ЛизаАлерт». Они же приводят приметы пропавших и просят помощи в поисках.

Поисками троих мужчин начали заниматься активисты. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Алексей Кадочкин 44 года. Был одет: в черную куртку, синие штаны, черные сапоги и шапку.

Александр Сибисов 38 лет. О нем данных почти нет.

Сергей Гультяев 59 лет. Был одет: сарая куртка, серые штаны.

О месте нахождения мужчин до сих пор ничего не известно. Если вы видели их или знаете, где они могут находиться, свяжитесь с активистами поискового отряда.