Зима пришла: Омичей ждут снег, гололед и заморозки до -15 градусов

Накануне в Омске выпал первый снег, который не растаял. Фото: ВКонтакте

Погода в Омской области в этом году удивляла омичей резкими перепадами. То неделю шли дожди и было холодно, то наоборот держалась жаркая и засушливая погода. Сейчас, как говорят синоптики Обь-Иртышского УГМС, в Омской области наступила настоящая зима.

В ближайшую неделю омичей ждет минусовая температура и довольно много осадков. Накануне над городом прошел снегопад, который намел небольшие сугробы. Они не растаяли, а держатся до сих пор. В районах Омской области снег уже выпадал, но в городе это первые осадки, которые не растаяли сразу же.

Нерабочая неделю начнется для омичей с заморозков. По ночам обещают до -15...-18 градусов, а дневная температура будет держаться на отметке около -5...-8 градусов. Холоднее всего будет в среду, 3 ноября, днем синоптики обещают до -13 градусов, а ночью при прояснениях до -20 градусов. Все время до среды будут идти осадки в виде снега, местам возможен дождь.

По более долгосрочным прогнозам немного потеплеет к концу недели. На пятницу 5 ноября прогнозируют 0 градусов, а уже в воскресенье, 7 ноября, возможен дождь и потепление до +2. Но все же в целом в регионе температура будет держаться уже ниже нуля. Также специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют ледоход на Иртыше в первой декаде ноября.

Из-за ухудшающейся погоды омских водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными на дорогах. На грядущей неделе после снегопадов на дорогах возможен гололед.