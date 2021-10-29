Tele2: забота о здоровье сотрудников – главный приоритет

Пандемия стала серьезным испытанием для всех нас и, конечно же, в первую очередь, для экономики страны. Какую стратегию развития бизнеса и HR-политику внутри компании выбрали лидеры отечественного бизнеса, обсуждали на HR-форуме, организованном «Коммерсантом».

- Компания Tele2 осознанно приняла решение инвестировать, в первую очередь, в благополучие работников, - рассказала заместитель генерального директора Tele2 по организационному развитию и управлению персоналом Елена Иванова. - Это правильно, своевременно и это именно та инвестиция, которая поможет компании преодолеть все сложности, которые внесла в нашу жизнь пандемия.

Абсолютным приоритетом для менеджмента компании стали безопасность и здоровье сотрудников. Еще во время первой волны пандемии Tele2 как компания, предоставляющая услуги связи, не могла остановить работу ни на минуту. Поэтому было важно не только «настроить» работу коллектива в новом формате, но и укрепить корпоративный дух в столь неспокойное время. Компании всего за две недели удалось перевести на удаленку более 8000 сотрудников и не потерять при этом в эффективности работы.

- Обеспечить безопасность сотрудников, проявить заботу и не допустить проникновения в нашу жизнь Covid-19 – стало главным приоритетом компании в тот непростой период и остается им по сей день, - пояснила Елена Иванова.

Елена Иванова, заместитель генерального директора Tele2 по организационному развитию и управлению персоналом

Практически весь топ-менеджмент компании стал антиковидным штабом и на своем примере показывал, как обезопасить себя от болезни, сохранить физическое и эмоциональное благополучие.

- Мы делаем все, чтобы наши сотрудники не болели, в том числе уделяем большое внимание вакцинациии и ревакцинации. Но если человек все-таки заболел, ему гарантирована помощь. Это зона наших осознанных инвестиций. И мы используем очень широкий спектр мер для поддержки наших сотрудников, для заботы о них. Например, сейчас компания Tele2 – один из самых активных клиентов СОГАЗа по освоению телемедицины как нового сервиса. Также мы стараемся выстроить эффективную коммуникацию внутри компании: простую, понятную, без лишнего информационного шума. И в этом году запустили в компании портал «заботы» о сотрудниках с говорящим названием Tele2Care, - сообщила Елена Иванова. – Здесь сконцентрирована вся важная информация про физическое здоровье, эмоциональное равновесие, социальное благополучие и профессиональное развитие. Каждый сотрудник может найти то, что его интересует. В этом году планируем запустить еще и программу эмоциональной поддержки сотрудников.

В Tele2 уверены, инвестирование в благополучие сотрудников – это основа основ для стабильной работы компании. И это подтверждается на практике. По итогам внутрикорпоративных опросов 90% сотрудников считают, что Tele2 создает условия для эффективной работы, 92% чувствуют заботу и поддержку компании, 93% готовы рекомендовать Tele2 как работодателя. Это отражается на результатах бизнеса: уже три года подряд мобильный оператор Tele2 является самым быстрорастущим зрелым оператором в мире и признан лучшим работодателем на телеком-рынке. А по итогам 2021 года в компании прогнозируют дальнейший рост производительности труда на 6,1%.