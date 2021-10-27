«Кто пустил сюда эту обезьяну?»: Омский депутат окатил коллегу стаканом воды прямо во время заседания

Владимир Жуков (на фото слева) собирается вынести рассмотрение конфликтной ситуации на заседание комитета по регламенту. Фото: ВКонтакте

Будничное пленарное заседание омского горсовета закончилось скандалом. Причем конфликт возник совершенно на ровном месте. Народные избранники обсуждали пополнение городского бюджета. Депутат от КПРФ Иван Федин взял слово и начал длинную речь о том, какие проблемы существуют у жителей на его округе. После долгого выступления Федина, слово взял депутат от партии Коммунисты России Владимир Жуков. Он, кстати, впервые участвовал в пленарном заседании. Ему лишь сегодня вручили депутатский мандат вместо ушедшего в ЗакСобрание однопартийца Владимира Казанина.

- Я предлагаю лишить Федина права голоса на три месяца, - неожиданно предложил Жуков.

Спикер Владимир Корбут даже немного растерялся и сообщил, что права голоса в горсовете имеют все депутаты. После этого заседание пошло своим чередом. Народные избранники перешли к обсуждению дополнительных вопросов. И тут "на сцену вышел" депутат Иван Ивченко.

- Я не понимаю, кто пустил эту заикастую обезьяну! - огорошил всех своей репликой однопартиец Федина Иван Ивченко.

Депутат Сергей Дроздов вступился за новоявленного депутата. Он взял слово.

- Мы все здесь спорим, но доходить до оскорблений... Я считаю, что вы, Иван Александрович, должны извиниться, - сказал Дроздов.

Надо отдать должное Владимиру Жукову, он не стал вступать в полемику с оппонентом. Но и на этом история не закончилась. Неожиданно в самом конце заседания Иван Ивченко молча встал и вылил в сторону Жукова. Почти сразу же оппоненты разошлись по разным углам зала.

- Вы можете рассказать свою точку по поводу всей этой ситуации? Депутат Ивченко выливает на вас стакан воды...

- Так вы у Ивченко и спросите! - ответил нам Жуков.

- Мы ему обязательно позвоним. Хотим дать две точки зрения.

- Ну понятно.

- У вас какой-то давний конфликт с Ивченко? Почему такая странная реакция?

- Ни давних, ни каких конфликтов у меня нет с ним. Вы почему додумываете и фантазируете?

- Я спрашиваю вас. Я ведь не в курсе ваших взаимоотношений.

- Вы спрашиваете примерно как, знаете, на врачебных комиссиях есть вопрос: Испытываете ли вы чувство вины, когда мастурбируете? Вот как на него отвечать?

- Есть еще вариация: Перестали ли вы пить коньяк по утрам?

- Вот именно.

- А спрашиваем мы, чтобы понять, чем вызвана такая реакция Ивченко на вашу реплику.

- Я не могу фантазировать и додумывать за него. Почему я должен строить какие-то догадки. Реакция от меня одна - ситуация будет рассмотрена на комитете по регламенту.

- Ваша конечная цель какая: наказать Ивченко или лишить мандата?

- Слушайте...ну, вам бы вот это, писать... как бы... Ну это, видимо, в духе "Комсомольской правды"...

- Поясните? Я задал понятный и логичный вопрос, как мне кажется.

- Честно говоря, я уже забыл об этой ситуации, а вы пытаетесь раздуть.

- У вас очень странная реакция. Мы пытаемся разобраться в причинах конфликтной ситуации...

- У меня не было никакой конфликтной ситуации с Ивченко. Цель рассмотрения вопроса на комитете по регламенту одна: было совершено нарушение, и оно должно быть рассмотрено.

- А решение за коллегами?

- Ну не мне же решать.

- Если Ивченко публично извинится, вы не будете настаивать на рассмотрении этой ситуации на комитете?

- Вы что думаете, я зверь какой-то? И решаю казнить мне Ивченко или нет? У меня не было никакого конфликта с ним. На меня набросился один из депутатов.

- Это не конфликт?

- Это вы у него спросите. Мне безразлично, что будет делать Ивченко.

- То есть вам его извинения не нужны?

- Опять вы делаете выводы за меня.

- Я лишь спрашиваю.

- Давайте не писать в скандальном стиле...

- Я же еще ничего не пишу, я спрашиваю по ситуации с вылитым на вас стаканом.

- Стакан на меня не выливали.

- Он не попал?

- Частично.

Свою позицию мог бы пояснить и сам депутат Иван Ивченко. Но дозвониться до него за комментарием мы не смогли - его телефон был выключен.