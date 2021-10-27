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Общество27 октября 2021 11:45

«Кто пустил сюда эту обезьяну?»: Омский депутат окатил коллегу стаканом воды прямо во время заседания

Иван Ивченко не совладал с эмоциями и оскорбил своего оппонента Жукова
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Владимир Жуков (на фото слева) собирается вынести рассмотрение конфликтной ситуации на заседание комитета по регламенту.

Владимир Жуков (на фото слева) собирается вынести рассмотрение конфликтной ситуации на заседание комитета по регламенту.

Фото: ВКонтакте

Будничное пленарное заседание омского горсовета закончилось скандалом. Причем конфликт возник совершенно на ровном месте. Народные избранники обсуждали пополнение городского бюджета. Депутат от КПРФ Иван Федин взял слово и начал длинную речь о том, какие проблемы существуют у жителей на его округе. После долгого выступления Федина, слово взял депутат от партии Коммунисты России Владимир Жуков. Он, кстати, впервые участвовал в пленарном заседании. Ему лишь сегодня вручили депутатский мандат вместо ушедшего в ЗакСобрание однопартийца Владимира Казанина.

- Я предлагаю лишить Федина права голоса на три месяца, - неожиданно предложил Жуков.

Спикер Владимир Корбут даже немного растерялся и сообщил, что права голоса в горсовете имеют все депутаты. После этого заседание пошло своим чередом. Народные избранники перешли к обсуждению дополнительных вопросов. И тут "на сцену вышел" депутат Иван Ивченко.

- Я не понимаю, кто пустил эту заикастую обезьяну! - огорошил всех своей репликой однопартиец Федина Иван Ивченко.

Депутат Сергей Дроздов вступился за новоявленного депутата. Он взял слово.

- Мы все здесь спорим, но доходить до оскорблений... Я считаю, что вы, Иван Александрович, должны извиниться, - сказал Дроздов.

Надо отдать должное Владимиру Жукову, он не стал вступать в полемику с оппонентом. Но и на этом история не закончилась. Неожиданно в самом конце заседания Иван Ивченко молча встал и вылил в сторону Жукова. Почти сразу же оппоненты разошлись по разным углам зала.

- Вы можете рассказать свою точку по поводу всей этой ситуации? Депутат Ивченко выливает на вас стакан воды...

- Так вы у Ивченко и спросите! - ответил нам Жуков.

- Мы ему обязательно позвоним. Хотим дать две точки зрения.

- Ну понятно.

- У вас какой-то давний конфликт с Ивченко? Почему такая странная реакция?

- Ни давних, ни каких конфликтов у меня нет с ним. Вы почему додумываете и фантазируете?

- Я спрашиваю вас. Я ведь не в курсе ваших взаимоотношений.

- Вы спрашиваете примерно как, знаете, на врачебных комиссиях есть вопрос: Испытываете ли вы чувство вины, когда мастурбируете? Вот как на него отвечать?

- Есть еще вариация: Перестали ли вы пить коньяк по утрам?

- Вот именно.

- А спрашиваем мы, чтобы понять, чем вызвана такая реакция Ивченко на вашу реплику.

- Я не могу фантазировать и додумывать за него. Почему я должен строить какие-то догадки. Реакция от меня одна - ситуация будет рассмотрена на комитете по регламенту.

- Ваша конечная цель какая: наказать Ивченко или лишить мандата?

- Слушайте...ну, вам бы вот это, писать... как бы... Ну это, видимо, в духе "Комсомольской правды"...

- Поясните? Я задал понятный и логичный вопрос, как мне кажется.

- Честно говоря, я уже забыл об этой ситуации, а вы пытаетесь раздуть.

- У вас очень странная реакция. Мы пытаемся разобраться в причинах конфликтной ситуации...

- У меня не было никакой конфликтной ситуации с Ивченко. Цель рассмотрения вопроса на комитете по регламенту одна: было совершено нарушение, и оно должно быть рассмотрено.

- А решение за коллегами?

- Ну не мне же решать.

- Если Ивченко публично извинится, вы не будете настаивать на рассмотрении этой ситуации на комитете?

- Вы что думаете, я зверь какой-то? И решаю казнить мне Ивченко или нет? У меня не было никакого конфликта с ним. На меня набросился один из депутатов.

- Это не конфликт?

- Это вы у него спросите. Мне безразлично, что будет делать Ивченко.

- То есть вам его извинения не нужны?

- Опять вы делаете выводы за меня.

- Я лишь спрашиваю.

- Давайте не писать в скандальном стиле...

- Я же еще ничего не пишу, я спрашиваю по ситуации с вылитым на вас стаканом.

- Стакан на меня не выливали.

- Он не попал?

- Частично.

Свою позицию мог бы пояснить и сам депутат Иван Ивченко. Но дозвониться до него за комментарием мы не смогли - его телефон был выключен.

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