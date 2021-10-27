«Я мог стать профессиональным футболистом»: Лучший омский участковый будет участвовать во всероссийском конкурсе

На последнем этапе за Виктора проголосовали более 5 000 омичей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Уже традиционно осенью в России МВД проводит конкурс «Народный участковый». Люди со всей страны выбирают лучшего участкового полиции. От каждого региона участвует только один лучший участковый, которого выбрали местные жители. В Омской области таким стал Виктор Ищенко.

«ПОЙТИ В ПОЛИЦИЮ РЕШИЛ ПОСЛЕ АРМИИ»

Решение стать полицейским было для Виктора уже осознанным. Как он сам признается, стать полицейским решил после службы в армии. Там Виктор отслужил год по призыву и год по контракту, но мечта стать офицером оказалась почти недостижимой. Тогда он и пошел в полицию.

- Подумал, что смогу получить юридическое образование и получить звание. Так вот и вышло. Сначала я попал в ДПС, отработал там три года, а потом перевелся в участковые. Так с тех пор и работаю по этой линии, - говорит Виктор.

Служить в МВД Виктор пошел осознанно. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Доверительных отношения с населением у Виктора получилось построить довольно быстро. В отделе полиции №4 по Ленинскому округу, он работает 4 года, но уже успел зарекомендовать себя. Чтобы стать лучшим в участковым в городе, ему пришлось протии два региональных этапа, в которых победитель определялся голосованием населения. И тут жители Ленинского округа своего участкового не подвели. Во втором этапе он с большим отрывом обошел своих соперников.

- Когда выбирали участников от отдела, конечно, смотрели на личные качества, на длительность работы, ну и на показатели на участке. В прошлом году я тоже участвовал, но до победы не хватило совсем немного. В этом году тоже решил поучаствовать и неожиданно победил, - рассказывает Виктор Ищенко. – В первом этапе разрыв был совсем небольшой, а уже в финале регионального конкурса я значительно обошел конкурентов.

Об участии в конкурсе Виктор рассказывает с интересом и спортивным азартом. Он сам спортсмен, в юности даже получил разряд по футболу, но профессионально заниматься не стал. Зато спорт так и не бросил, тренировки продолжает каждый день.

«ЖЕНА ПЕРЕЖИВАЛА, А РОДИТЕЛИ ГОРДИЛИСЬ»

Конечно, самую большую поддержку оказывает семья. Больше всех за Виктора переживают родители, жена, дочка и сын.

- Болеют за меня, конечно. А в обычные дни просто переживают, но никто никогда не был против моей работы. Родители всегда относились с пониманием и даже с гордостью, ведь работа участкового - защита прав граждан. Жена сначала немного переживала. Она никак не могла смириться с нестабильным графиком, задержками. Но потом перешла на работу из поликлиники в УФСИН, она по образованию медик, и поняла меня. Теперь в этом вопросе у нас полное согласие.

Семья поддерживает Виктора во всех начинаниях. Больше всех за папу болеет маленький сынишка. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Дети папой даже гордятся. Младший сынишка, несмотря на юный возраст, уже строит планы пойти по стопам отца. Виктор только смеется и говорит, что еще не понятно, как сложится судьба.

«БОЛЬШЕ ЗАПОМИНАЮ НЕУДАЧИ»

В представлении многих работа участкового состоит из походов по известным адресам, проверки тех, кто находится под надзором, и вызовов к шумным соседям. Но и в череде рутинных занятий бывают серьезные дела. Конечно, за опасными преступниками, как в сериалах, гоняться не приходится, но некоторые дела остаются в памяти.

- Был у нас случай, когда мужчина напал на семейную пару. Был уже вечер, супруги прогуливались недалеко от дома, когда к ним подбежал неизвестный с ножом и напал на женщину. Им удалось отбиться, но мужчина скрылся. Приметы - был без майки. Стало понятно, что искать нужно где-то в ближайших домах, но мужчину никто не узнавал, - рассказывает Виктор. - Но позже в одном из домов нам рассказали, что накануне квартиру там арендовал мужчина и устроил вечеринку. Оказалось, новый арендатор и был нападавшим. Он принял прохожих за своих приятелей, с которыми поссорился, и отправился им мстить. Мы его задержали тогда, уже суд прошел.

Часто участковым приходится приходить на помощь к тем, кто даже не может о ней попросить. На счету Виктора Ищенко уже не один такой случай.

- Мы налаживаем контакты с населением через старших по дому, даем контакты и жители уже могут без труда обратиться к участковому напрямую. В районе многие знают, как меня найти и попросить о помощи. Нередко так бывает с пожилыми людьми. Поступают звонки от соседей, которые обеспокоены долгим отсутствием жильца. Мы проверяем и часто обнаруживается, что людям становится плохо с сердцем или еще что. Однажды мне почти в панике позвонил внук женщины из Грозного. Говорит, что бабушка уже три дня не выходит на связь, - вспоминает Виктор. - Квартира была на первом этаже, поэтому я пошел проверить окна, когда не открылась дверь. Одно из них было открыто. Я попробовал позвать хозяйку, слышу, голос слабый где-то вдали. Дверь тогда пришлось ломать. Оказалось, женщина упала в ванной и не смогла ни выбраться, ни позвать на помощь, а пролежала там три дня.

С тех пор никаких происшествий с женщиной не случалось, а на праздники приходят поздравления из Грозного. И подобных случаев много. Внимание от благодарных людей приятно, признается Виктор, но чаще задумывается совсем о другом.

- Признаться, я больше запоминаю неудачи. Анализирую случаи, когда люди остались недовольны, чтобы в будущем работать эффективнее. Несмотря ни на что, я не жалею о выборе профессии и хочу дальше в ней расти.

«РАССЧИТЫВАЮ НА ПОМОЩЬ ОМИЧЕЙ»

Итоговый конкурс состоится уже совсем скоро. Голосование начнется с 1 ноября на сайте «Комсомольской правды». Участковые со всей страны будут пытаться набрать как можно больше голосов. И Виктор Ищенко настроен решительно.

- Хочу в этом году войти хотя бы в 10-ку. В прошлом году претендент от нашего региона как-то уж слишком мало голосов набрал. Думаю, что мне снова помогут жители моего района. Алексей Копейкин, занявший второе место в региональном конкурсе, даже пообещал, что все его люди поддержат меня на федеральном уровне. Также рассчитываю и на поддержку всех омичей, - говорит Виктор. - Во время голосования как раз пойду в отпуск и буду следить. Переживаю, но думаю, что сможем показать результат не хуже, чем был на региональном голосовании.

Финал конкурса пройдет с 1 по 10 ноября. Голосовать за лучшего участкового от Омской области можно на сайте «Комсомольская правда» в специальном разделе.