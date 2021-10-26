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Общество26 октября 2021 7:51

Жена рэпера Джигана, перевела полмиллиона на квартиру омской пенсионерке, 35 лет прожившей в бочке

Омичка уже заселилась в новое жилье
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Оксана Самойлова пожертвовала почти четверть необходимой суммы для покупки квартиры для омички из бочки.

Оксана Самойлова пожертвовала почти четверть необходимой суммы для покупки квартиры для омички из бочки.

Не только омичей потрясла история простой пожилой женщины. 64-летняя Светлана почти всю жизнь провела в железной бочке на окраине города. Она поселилась там 35 лет назад и рассчитывала, что скоро получит квартиру. Женщина встала в очередь на получения жилья, но она продвигалась очень медленно. Так временное жилье стало для Светланы постоянным. Несколько раз на ситуацию обращали внимание СМИ, но дело с мертвой точки до недавнего момента так и не сдвинулось. Почти все соседи Светланы по бочкам, а их был небольшой городок, разъехались, и пенсионерка в 64 года осталась совсем одна.

На историю снова обратили внимание СМИ и общественность, но на этот раз стала поступать реальная помощь. Новосибирский блогер не остался равнодушным и снабдил Светлану запасом угля для печки на всю зиму. Не смогла остаться в стороне и другой блогер Елена Тришина. Женщина помогает нуждающимся со всех уголков страны, вот и от истории омички ее сердце дрогнуло. Елена объявила сбор средств на приобретение квартиры для Светланы. Люди начали довольно активно помогать, присылали деньги, и буквально за пару дней удалось собрать больше двух миллионов на покупку квартиры и мебели. Оказалось, что значительную сумму для покупки квартиры внесла Оксана Самойлова, жена скандально известного рэпера Джигана.

- Отдельная благодарность Оксане Самойловой! Она перечислила в сбор для бабушки 500.000р. и очень помогла этим! – написала в отчетном посте Елена.

Известный инстаграм-блогер и владелица собственного бренда косметики Оксана Самойлова действительно очень помогла в сборах. Она перевела четверть необходимой суммы для покупки жилья. Однокомнатная квартира на улице Светловской в районе Московки в Омске обошлась чуть больше, чем в 2 миллиона рублей. Теперь у Светланы своя квартира с балконом, мебелью и всеми удобствами.

Сама Оксана в соцсетях никак свой поступок не осветила. Она уже давно не делала публикаций, последняя была неделю назад.

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