Жена рэпера Джигана, перевела полмиллиона на квартиру омской пенсионерке, 35 лет прожившей в бочке

Оксана Самойлова пожертвовала почти четверть необходимой суммы для покупки квартиры для омички из бочки.

Не только омичей потрясла история простой пожилой женщины. 64-летняя Светлана почти всю жизнь провела в железной бочке на окраине города. Она поселилась там 35 лет назад и рассчитывала, что скоро получит квартиру. Женщина встала в очередь на получения жилья, но она продвигалась очень медленно. Так временное жилье стало для Светланы постоянным. Несколько раз на ситуацию обращали внимание СМИ, но дело с мертвой точки до недавнего момента так и не сдвинулось. Почти все соседи Светланы по бочкам, а их был небольшой городок, разъехались, и пенсионерка в 64 года осталась совсем одна.

На историю снова обратили внимание СМИ и общественность, но на этот раз стала поступать реальная помощь. Новосибирский блогер не остался равнодушным и снабдил Светлану запасом угля для печки на всю зиму. Не смогла остаться в стороне и другой блогер Елена Тришина. Женщина помогает нуждающимся со всех уголков страны, вот и от истории омички ее сердце дрогнуло. Елена объявила сбор средств на приобретение квартиры для Светланы. Люди начали довольно активно помогать, присылали деньги, и буквально за пару дней удалось собрать больше двух миллионов на покупку квартиры и мебели. Оказалось, что значительную сумму для покупки квартиры внесла Оксана Самойлова, жена скандально известного рэпера Джигана.

- Отдельная благодарность Оксане Самойловой! Она перечислила в сбор для бабушки 500.000р. и очень помогла этим! – написала в отчетном посте Елена.

Известный инстаграм-блогер и владелица собственного бренда косметики Оксана Самойлова действительно очень помогла в сборах. Она перевела четверть необходимой суммы для покупки жилья. Однокомнатная квартира на улице Светловской в районе Московки в Омске обошлась чуть больше, чем в 2 миллиона рублей. Теперь у Светланы своя квартира с балконом, мебелью и всеми удобствами.

Сама Оксана в соцсетях никак свой поступок не осветила. Она уже давно не делала публикаций, последняя была неделю назад.

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