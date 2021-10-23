Житель Омска спас котика, застрявшего в окне

Пушистый мяукал на всю округу и звал на помощь. Фото: ВКонтакте

В одном из дворов Омска из окна квартиры на первом этаже на всю округу кричал кот. Душераздирающие крики раздавались несколько часов. Как оказалось, бедолага застрял в раме и сам выбраться из западни не смог. Поэтому и звал людей. На подмогу пушистому пришел добрый житель Омска, который не прошел мимо беды. Операцию по спасению кота очевидцы сняли на видео.

- Надо лавочку подставить к подоконнику и залезть. Давайте сделаем, - подсказал один из прохожих.

Коту сильно повезло, что квартира находилась на первом этаже. Залезть на подоконник для проходившего мимо парня не составило труда. Он забрался наверх и попытался вытолкнуть полосатого обратно в квартиру. Но пушистый основательно застрял в оконном проеме. В итоге спаситель выбрал другую тактику: он взял кота за шкирку и поднял вверх, где оконный проем был шире. Это и помогло, бедолага оказался на свободе у себя дома.

Под аплодисменты прохожих спаситель котика удалился с места проведения операции. А сам зверек отправился по своим делам. Как он застрял в оконном проеме, загадка.

Пользователи соцсетей активно говорят молодому человеку спасибо в комментариях.