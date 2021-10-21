В омском правительстве дали разъяснения по нерабочим дням с 30 октября 2021 года

В Москве наш регион отнесли к субъектам, где смертность от ковида критически высока. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Президент Владимир Путин поддержал предложение Правительства РФ ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Причина, конечно, в неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Цифры по коронавирусу каждый день бьют рекорды.

Рекордно высокие показатели заболеваемости ковидом и в Омской области. Суточный прирост впервые перевалил за 400 случаев. Остается высокой и смертность в регионе от коронавируса. В Москве Омскую область отнесли к списку субъектов, где этот показатель критический высокий. Именно поэтому некоторым губернаторам разрешили вводить нерабочие дни раньше - не с 30 октября, а с 23-го числа. По этой логике в Омске вполне могли пойти на это. Однако делать этого не стали.

Губернатор Александр Бурков прокомментировал решение президента и дал понять, что в регионе нерабочие дни наступят как и у большинства с 30 октября.

- По Указу Президента в Омской области, как и во всей России, с 30 октября по 7 ноября объявляются нерабочие дни. Эта мера, необходимая для того, чтобы сократить количество контактов и снизить риски заражения на рабочих местах и в общественном транспорте, - сказал губернатор.

Александр Бурков допустил, что, возможно, не все могут уйти на удаленку. И где-то, может быть, даже органы власти продолжат свою работу в очном формате. При принятии решения о введении нерабочих дней для каждой организации и ведомства глава региона рекомендовал подходить индивидуально. Но настоятельно посоветовал сократить число персонала везде.

- Организации нашего региона должны предусмотреть режим действия внутренними документами, исходя из специфики рабочего процесса. Порядок работы органов власти в этот период определяется по такому же принципу. Если нет возможности полностью остановить работу в эти дни, нужно максимально сокращать количество присутствующих на рабочем месте – переводить персонал на удаленный формат, - отметил глава региона.

Добавим также, что с 8 ноября в Омской области вводят QR-коды для посещения музеев, выставок, театров и концертов. С этого дня сибиряки будут обязаны вместе с билетами предъявить и электронный сертификат о вакцинации. В региональном минздраве уже предупредили жителей об уголовной ответственности за подделку QR-кодов.

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«Мы не можем рисковать жизнями омичей»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Мы не можем рисковать жизнями омичей, поэтому отменяются все очные мероприятия к Дню народного единства. В нерабочую неделю закроют свои двери школы (время каникул) и детские сады. Система здравоохранения и ее вспомогательные службы, а также учреждения культуры будут действовать в соответствии с режимом работы, установленным в организациях по календарному плану.