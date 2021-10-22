«Уничтожаете легкие Омска. Вы что делаете?»: Спикер Варнавский отчитал министра Лобова за историю с вырубкой леса в Красноярке

Министр экологии Лобов получил жесткий нагоняй за невнятный ответ по истории с вырубкой леса. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Получила продолжение громкая история с вырубкой соснового леса в санаторно-курортной зоне Красноярка. Первыми тревогу забили пользователи соцсетей. Они заметили, что на территории почти в 20 гектаров сосны готовят к сносу.

Омские власти поспешили успокоить горожан. В лесхозе заявили, что таким образом проводят санитарную очистку уже сгоревшего леса. В прошлом году по вине отдыхающих здесь был сильный пожар. Огнем повредило многие деревья, так что по большому счету, как заявили в ведомстве, сосны уже и так мертвы. К тому же если не провести санобработку, то дальше могут распространиться и насекомые-вредители. И тогда уже погибнут здоровые деревья.

Несмотря на объяснения властей, к ситуации все же подключилась областная прокуратура. Силовики проверят законность вырубки леса. А накануне история получила продолжение и в омском ЗакСобрании. Там ситуацией со сносом сотен деревьев заинтересовались уже депутаты. Они попытались узнать о происходящем из первых уст - от министра природных ресурсов и экологии Ильи Лобова.

Но выразить внятно свою позицию он не смог. Чиновник попытался объяснить, что своими силами всю санитарную обработку лесхоз выполнить не может, поэтому там работает некий подрядчик. Эта информация сильно насторожила депутатов ЗакСобрания и спикера Владимира Варнавского. Они попытались узнать, что же это за фирма. Но назвать подрядчика чиновник не смог. И его происхождения он не знал, о чем честно признался коллегам. Слабое выступления министра Ильи Лобова привело в ярость Владимира Варнавского. И он публично раскритиковал главу минприроды.

- Очень жаль, что вы даже не знаете подрядчика, который уничтожает на виду у всех легкие Омска. Знаете, я сочувствую всем омичам, - прогремел спикер Владимир Варнавский. - Подобные санитарные рубки, кстати, планировались в Екатерининском бору. Мы, слава Богу, тогда отстояли. В Муромцево тоже лет 15 назад было нечто подобное. Вы что же это делаете? Просьба к прокуратуре проверить законность передачи полномочий лесхозу и правильность определения подрядчиков.

Удивился спикер Заксобрания и объяснениям про вредителей. Он задал риторический вопрос: где же раньше были ответственные и почему не боролись с насекомыми, из-за которых теперь приходится вырубать лес.