Можно ли оформить доверенность или согласие на ребенка у нотариуса?

Очень часто к нотариусу обращаются родители несовершеннолетних детей с просьбой заверить документ (доверенность, согласие), с которым якобы третьи лица, не являющиеся родителями несовершеннолетнего, смогут сопровождать этого ребенка в медицинские, образовательные и прочие учреждения и давать согласия на медицинские и прочие манипуляции с ребенком.

Давайте разберемся, нужен ли на самом деле такой документ и если нужен, то действительно ли его необходимо оформлять у нотариуса.

Потребность в такого рода документах, как правило, возникает, когда родители в силу объективных причин, не могут сопровождать своего несовершеннолетнего ребенка при посещении им медицинских и образовательных учреждений, но желают обеспечить защиту его прав и интересов.

В качестве таких причин могут рассматриваться, в частности, выезд родителей ребенка на длительный срок за пределы города проживания несовершеннолетнего лица, в том числе за пределы Российской Федерации, в связи со служебной необходимостью либо для получения образования, лечения, ухода за родственниками, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, длительное пребывание родителей ребенка в медицинской организации для прохождения курса лечения или реабилитации в стационарных условиях, частое отсутствие родителей, обусловленное графиком их работы, выезд самого ребенка на длительный срок за пределы города проживания несовершеннолетнего лица, в том числе за пределы Российской Федерации, для получения образования, лечения, отдыха и другие уважительные причины.

Каким же образом действующее законодательство предписывает всем нам родителям поступать в таком случае?

Представляется, что многим родителям известно, что в силу закона (а именно - Конституции РФ и Семейного Кодекса РФ) родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без специальных полномочий.

Начнем с медицинских учреждений. При взаимодействии с медицинскими организациями есть два направления: получение информации о состоянии здоровья пациента и предоставление согласия на какое-либо медицинское вмешательство.

С ноября 2011 года, когда был принят и вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», как указано в пункте 5 статьи 22 данного закона, любые родственники ребенка или просто иные совершеннолетние лица могут получить информацию о состоянии здоровья ребенка только если родитель или иной законный представитель ребенка (опекун, попечитель) предоставил в медицинскую организацию письменное согласие на разглашение такой информации о несовершеннолетнем пациенте. Таким образом, закон не требует нотариального удостоверения такого согласия, достаточно письменной формы.

Такое согласие может быть составлено в виде отдельного письменного документа либо отражено в специальном документе, который также обязаны подписать законные представители несовершеннолетнего лица перед любыми медицинскими манипуляциями (медицинским вмешательством), будь то просто осмотр или взятие анализов, или что-то иное. Такой специальный документ называется добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство. Без добровольного информированного согласия врач не имеет право подходить к пациенту, поэтому местом оформление такого согласия должно быть медицинское учреждение, оформлено оно должно быть перед приемом врача и/или проведением медицинской манипуляции.

Как мы видим, во-первых, закон не требует нотариального удостоверения такого согласия, достаточно письменной формы и во-вторых, единственными лицами, которые могут выразить такое согласие, могут быть только родители и законные представителями несовершеннолетнего лица.

К сожалению, очень часто в медицинских учреждениях на информационных досках или на сайте можно видеть объявление о необходимости оформления вышеуказанных документов у нотариуса. Проанализировав приведенные в данной статье нормы закона, мы теперь понимаем, что требуя нотариального оформления согласия на медицинское вмешательство, клиники тем самым нарушают действующее законодательство Российской Федерации.

Если ребенка сопровождает в клинику бабушка, дедушка, няня и пр., врач НЕ имеет права принимать ребенка, независимо от вида предстоящих манипуляций (осмотр, лечение, взятие анализов, вакцинация), без письменного согласия родителя на проведение конкретных медицинских манипуляций.

Перейдем к образовательным организациям. При взаимодействии с образовательными организациями родители пытаются "доверить" родственникам или иным лицам полномочия по участию в родительских собраниях, предоставлению согласия на определенные формы обучения, на различные педагогико-психологические исследования, а также получение информации об успеваемости несовершеннолетнего.

Следует прежде всего отметить, что права родителей (законных представителей) при взаимодействии с образовательными организациями по вопросам получения детьми образования описаны в ст. 44 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, где указано, что родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, в частности, имеют право:

- выбирать форму обучения и образовательную организацию;

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации - это в части, в том числе, родительских собраний;

- защищать права и законные интересы обучающихся.

Возможность для родителей "передоверить" реализацию этих своих прав Закон об образовании не предусматривает.

Если же все-таки у родителя или иного законного представителя на протяжении длительного периода отсутствует возможность лично прийти в школу или больницу и подписать согласие или иные документы, то действующее законодательство предусматривает для таких случаев законный способ обеспечения прав и интересов ребенка, а именно - механизм установления над несовершеннолетним временной опеки или попечительства. Статья 13 Федерального закона № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" предусматривает возможность установления опеки или попечительства по инициативе (на основании письменного заявления) родителей ребенка или самого несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет.

Опекун (попечитель) может назначаться по предложению указанных лиц в случаях, когда родители (единственный родитель) несовершеннолетнего ребенка не могут исполнять свои родительские обязанности в течение определенного периода по уважительным причинам. В совместном заявлении родители несовершеннолетнего указывают конкретное лицо, на которое могут быть возложены обязанности опекуна или попечителя. Эти лицом может быть, в частности бабушка, дедушка, иной родственник несовершеннолетнего или иное лицо. В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) по заявлению родителей (единственного родителя) должен быть указан срок действия полномочий опекуна (попечителя). На период установления опеки (попечительства) по заявлению родителей опекун (попечитель) приобретает права законного представителя ребенка. Опека (попечительство) по заявлению родителей прекращается по истечении срока, установленного в акте о назначении опекуна (попечителя). По совместному заявлению родителей (заявлению единственного родителя) ребенка опека (попечительство) может быть также прекращена досрочно.

Как мы видим, процедура установления временной опеки не является сложной и громоздкой, а назначенный в таком порядке опекун или попечитель смогут на основании легальных полномочий осуществлять защиту прав и интересов несовершеннолетнего лица в полном объеме.

Бадер Ирина Станиславовна – помощник нотариуса