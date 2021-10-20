Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин отказался комментировать участие в выборах

После ухода Оксаны Фадиной Евгений Фомин временно занял место мэра.

Актуальным остается вопрос, кто займет кресло мэра Омска. Сейчас продолжается прием заявок от желающих поучаствовать в выборах. Документы нужно собрать до 8 ноября. Пока о своем желании участвовать заявили немного кандидатов. Первым стал 74-летний Николай Телепенко. Пенсионер раньше всех принес часть документов в комиссию. Следом за ним о своем желании участвовать в выборах заявили экоактивист Николай Родькин, владелец сети «Шаурмастер» Юрий Шиян, эпатажный рокер Сергей Троицкий и депутат омского горсовета Михаил Федотов. Последний, к слову, входил в состав комиссии, которая должна выбрать кандидатов для финального голосования. Из-за участия в выборах быть ее членом он больше не сможет, поэтому коммунисту ищут замену.

Пока проходит сбор документов потанциальных кандидатов, пост мэра временно занимает Евгений Фомин. При Оксане Фадиной он занимал пост первого вицемэра. Многие называют именно его одним из реальных кандидатов а пост главы города. Об участии в выборах его напрямую спросили журналисты издания «Город55» и получили короткий ответ.

- Я даже комментировать это не буду, - заявил чиновник.

Напомним, что обычные омичи не голосуют за кандидатуру мэра города. Кандидаты должны собрать пакет документов и предоставить его комиссии, которая рассмотрит заявки и проведет интервью. Принимать документы будут до 8 ноября, собеседования начнутся с 13 ноября. По их итогам комиссия, состоящая из депутатов горсовета, почетных граждан Омска и кандидатур, предложенных губернатором, выберет как минимум двух претендентов. Из них депутаты городского совета и будут выбирать нового мэра.