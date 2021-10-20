Общее дело объединяет

Это, несомненно, хорошо для развития предприятия и его сотрудников, но при этом означало необходимость выполнить задачу любой ценой, что вряд ли возможно без дополнительных трудовых ресурсов.

Обсудив всесторонне данный вопрос, руководство предприятия приняло решение за 1-е полугодие 2021 года увеличить численность монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭАиП)в цехе микроэлектроники, а также в монтажно-сборочном цехе не менее чем на 100 человек!

К вопросу решили подойти комплексно. Успех любого дела - это слаженная работа команды! Начальники подразделений, отдел управления персоналом, бюро обучения и развития персонала, сами сотрудники – все были вовлечены в решение общей задачи.

Объявили акцию среди сотрудников «Приведи друга» - таким образом в процесс привлечения кадров удалось вовлечь всех работников ЦКБА. Равнодушных не осталось, поскольку при положительном результате сотруднику полагается премия!

Параллельно шла работа со средствами массовой информации. Весь город узнал, что ЦКБА требуются монтажники, что работа интересная, фактически ювелирная, что при успешном освоении специальности обеспечены достойная оплата и карьерный рост. С экранов телевизоров начальник цеха микроэлектроники Дмитрий Владимирович Скудин рассказывал об условиях приема на работу. Работники цеха говорили о достоинствах своей профессии и богатой корпоративной культуре ЦКБА.

Билборды на улицах нашего города с карьерными слоганами дополнили кампанию по набору персонала. А еще - объявления в маршрутных такси, на автобусных остановках… Мы действовали по всем возможным направлениям.

И люди пошли в ЦКБА. Отдел управления персоналом и руководители подразделений проводили собеседования, комплектовали группы на обучение. Говорили с каждым потенциальным сотрудником - всем уделили внимание!

Также велась работа с внешними партнерами: за помощью мы обратились в колледж имени Н. Е. Жуковского. Наши давние отношения в рамках обучения по рабочим специальностям всегда давали хороший результат. Но в этот раз мы решили обновить свой опыт, и теперь группы проходили в колледже только теоретическую часть обучения, а практическую часть взяли на себя подразделения ЦКБА. Результат от нового подхода превзошел все ожидания.

В монтажно-сборочном цехе под руководством начальника цеха Равшана Рашитовича Юсупова были назначены наставники на всю группу новых монтажников. Так, по практической части назначена мастер Раиса Яковлевна Кустова. Более 40 лет Раиса Яковлевна трудится в ЦКБА монтажником РЭАиП и теперь передает свои знания и накопленный опыт молодым рабочим. Вместе с технологами цеха Оксаной Владимировной Крохолевой и Натальей Александровной Сухобоченко они стажируют новичков, готовят из них квалифицированных монтажников РЭАиП.

Кроме всех мероприятий, шла работа по созданию и поддержанию имиджа ЦКБА как лучшего работодателя региона. Сформировали пакет документов на участие в конкурсе «Лучший работодатель Омска и Омской области». Сам конкурс направлен на привлечение внимания к важности вопросов социально-трудовой сферы и выявление работодателей, добившихся высокой эффективности в решении вопросов социально-трудовой сферы. А ведь это про нас и это уникальный шанс заявить о себе на региональном уровне и подтвердить статус «Лучшего работодателя региона»!

Участие приняли. На первом этапе конкурса - «Лучший работодатель Омской области» по Октябрьскому округу - одержали победу в двух номинациях: «Создание и сохранение рабочих мест» и «Развитие кадрового потенциала» и заняли второе место в номинации «Социальная ответственность и социальное партнерство». На втором этапе конкурса – среди лучших организаций и предприятий на уровне Омской области – ЦКБА заняло второе место в номинации «Развитие кадрового потенциала» и третье место в номинации «Создание и сохранение рабочих мест». Это подтвердило наши позиции как надежного предприятия, выполняющего свои гарантии и обязательства перед коллективом.

Этот опыт дал нам многое. Мы ещё раз почувствовали себя единой командой: весь коллектив решал одну общую задачу, а общее дело, как мы знаем, - объединяет. Мы развиваемся благодаря новым целям и опыту в их достижении. Сейчас АО «ЦКБА» перешло к следующему этапу решения кадрового вопроса. Руководство предприятия поставило новую задачу: получить лицензию на образовательную деятельность, что позволит нам готовить персонал самостоятельно, силами лучших профессионалов своего дела.

И с каждым годом ЦКБА ставит перед собой все более амбициозные планы и задачи, увеличивается производительность, появляются дополнительные рабочие места.

Почувствовать себя частью коллектива, который успешно работает на российскую оборонную промышленность, и знать, что вот в этом изделии, о котором говорят и пишут, есть частичка твоего труда, - дорогого стоит!

Юлия Шанина, начальник бюро обучения и развития персонала АО «ЦКБА».