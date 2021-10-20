Мультфильмы и приключения: выбор омских пользователей Wink

В тройку самых покупаемых картин вошел комедийный мультфильм «Босс-молокосос» (6+), криминальный боевик Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+) и популярный мультфильм от Disney и Pixar «Душа» (6+).

Среди любимых фильмов омичей — мультфильмы «Райя и последний дракон» (6+) и «Том и Джерри» (6+), зрелищный боевик «Мортал Комбат» (18+), фантастика от Кристофера Нолана «Довод» (16+) и российская комедия «Батя» (16+). Из фильмов, проверенных годами, жители Омской области в этом году останавливали свой выбор на «Аватаре» (16+) Джеймса Кэмерона и семейной комедии «Один дома» (12+).

«Постепенно наши абоненты привыкают к тому, что смотреть кино дома в цифровом видеосервисе— это удобно. Кроме того, в Wink это еще и выгодно: любой желающий может оформить подписку, которая позволит выбирать фильмы и сериалы с фиксированной скидкой в 25%. Причем эта скидка распространяется в том числе на новинки и премьеры фильмов, которые можно купить или взять в аренду», —отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Цифровой видеосервис Winkобъединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с обширной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора, смартфоне и планшете, ноутбуке и компьютере.